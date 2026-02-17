Se cuida

Boldo-do-chile: 7 benefícios para a saúde e dicas de uso diário

Veja como essa planta pode contribuir para o bem-estar do corpo e formas simples de incluí-la na sua rotina

Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 17:32

O boldo-do-chile é uma planta com propriedades medicinais que ajudam a tratar diversos problemas de saúde Crédito: Imagem: RobiCol-Photo | Shutterstock

O boldo-do-chile ( Peumus boldus ) é uma planta medicinal originária das regiões centrais do Chile. No Brasil, não é comum ele crescer naturalmente, mas seus produtos podem ser encontrados em farmácias. É conhecido por suas folhas aromáticas e sabor amargo característico.

Há anos, suas propriedades têm sido aproveitadas na medicina tradicional para ajudar a tratar diversos problemas de saúde, especialmente relacionados ao sistema digestivo e hepático. Inclusive, no Brasil, ele está listado no Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira (2ª edição) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Abaixo, confira 7 benefícios do boldo-do-chile para a saúde e como usá-lo!

1. Melhora da digestão

O boldo-do-chile é amplamente conhecido por estimular o sistema digestivo . Conforme o Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, da resolução que dispõe sobre a notificação de drogas vegetais junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e dá outras providências, a infusão da planta pode ser usada para ajudar no tratamento de distúrbios da digestão.

Isso porque ele ajuda a aumentar a produção de bile pelo fígado, uma substância essencial para a digestão de gorduras. Por isso, é comum utilizar o chá para aliviar a sensação de peso no estômago após refeições pesadas ou excessos alimentares.

2. Protege o fígado

A boldina, um dos principais compostos do boldo-do-chile , possui ação hepatoprotetora. Essa substância ajuda a proteger as células hepáticas contra danos causados por toxinas, medicamentos e até mesmo o consumo excessivo de álcool. Contudo, o seu uso não substitui tratamentos médicos, acompanhamento profissional e bons hábitos de vida.

3. Ação antioxidante

Segundo o estudo “ Free-radical scavengers and antioxidants from Peumus boldus Mol. (“Boldo”) ”, publicado no Free Radical Research , o boldo-do-chile é uma fonte potencial de antioxidantes naturais, principalmente devido à presença de catequinas e flavonoides. Esses compostos ajudam a combater os radicais livres , moléculas instáveis que danificam as células e estão associadas ao envelhecimento precoce e ao desenvolvimento de doenças crônicas.

4. Efeito diurético

O boldo-do-chile também é conhecido por seu leve efeito diurético, ajudando na eliminação do excesso de líquidos e toxinas do organismo. Esse benefício pode ser útil para pessoas que sofrem com retenção de líquidos ou inchaços, promovendo uma sensação de leveza e bem-estar. Além disso, ao estimular o sistema urinário, ele contribui para a saúde renal.

O boldo-do-chile ajuda a reduzir cólicas intestinais Crédito: Imagem: Studio Neeby | Shutterstock

5. Alívio de cólicas intestinais

Conforme o “ European Union herbal monograph on Peumus boldus Molina, folium ”, da European Medicine Agency , o boldo-do-chile também é usado para alívio sintomático de dispepsia e distúrbios espasmódicos leves do trato gastrointestinal.

Isso porque as propriedades antiespasmódicas do boldo-do-chile ajudam a relaxar os músculos do trato gastrointestinal, aliviando cólicas intestinais e dores abdominais. Esse benefício é especialmente útil para pessoas que enfrentam problemas como síndrome do intestino irritável ou cólicas associadas à digestão.

6. Redução dos sintomas de ressaca

Depois de um consumo excessivo de álcool, o chá de boldo-do-chile é um aliado popular para aliviar os desconfortos da ressaca. A boldina estimula a desintoxicação do fígado e ajuda a metabolizar o acetaldeído, uma substância tóxica resultante da degradação do álcool. Assim, ele ajuda a aliviar sintomas como náuseas, dor de cabeça e mal-estar, acelerando o processo de recuperação.

7. Efeito calmante

Além de beneficiar o corpo, o boldo-do-chile também pode trazer bem-estar mental. Seu aroma suave e sua composição química possuem propriedades relaxantes suaves, ajudando a aliviar o estresse e a ansiedade. Tomar uma xícara de chá dessa planta ao final do dia pode promover uma sensação de tranquilidade.

Como usar o boldo-do-chile no dia a dia

O boldo pode ser incorporado à rotina de diversas maneiras, aproveitando ao máximo seus benefícios:

Chá de boldo: infusões de folhas secas ou frescas são a forma mais comum de consumo;

Suco de boldo: adicione as folhas a sucos naturais para potencializar seus efeitos;

Tintura: uma solução concentrada feita a partir da planta é útil para uso controlado;

Cápsulas: disponíveis em farmácias, são práticas para quem não gosta do sabor do chá.

Cuidados importantes

Apesar dos diversos benefícios do boldo-do-chile para a saúde, seu uso deve ser feito com cautela. O consumo excessivo ou inadequado pode causar efeitos adversos, como irritação gástrica, náuseas e até sobrecarga do fígado, especialmente em pessoas com condições hepáticas preexistentes.

Além disso, a planta não substitui tratamentos médicos ou o acompanhamento de um profissional de saúde. Ele deve ser utilizado como complemento em uma abordagem de cuidados mais ampla, sempre respeitando as orientações médicas. Gestantes, lactantes e indivíduos com restrições específicas devem evitar o consumo sem orientação especializada.

