Calor extremo: veja alimentos e bebidas aliados da saúde no verão

Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 17:32
Temperaturas próximas dos 40 °C têm se tornado cada vez mais frequentes no verão brasileiro, enquanto o avanço do aquecimento global intensifica ondas de calor e eleva os termômetros a níveis preocupantes. Diante desse cenário, cresce a necessidade de atenção redobrada aos cuidados diários para evitar hipertermia, desidratação, insolação e outras complicações associadas ao excesso de calor.
Nesse cenário, a alimentação surge como estratégia essencial para preservar o equilíbrio do organismo, favorecer a hidratação e sustentar a disposição ao longo do dia. A nutricionista Ariane Braz, do Hospital Edmundo Vasconcelos, de São Paulo, dá algumas dicas que podem ajudar o corpo a combater os sintomas do calor extremo, prevenindo mal-estar e doenças mais graves.
A ingestão de água no verão deve ser maior do que nas outras estações, pois o corpo perde mais líquidos por causa da alta temperatura e do aumento da transpiração. Beba pequenas quantidades ao longo do dia e mantenha sempre uma garrafa por perto para não esquecer.
Os alimentos mais adequados para serem consumidos no verão são aqueles que refrescam, hidratam, são leves e ricos em vitaminas e minerais. Eles ajudam a manter a energia e evitam desconfortos típicos do calor, como inchaço, fadiga e desidratação. As frutas, as saladas e proteínas leves estão no topo da lista.
Para a alimentação no verão , a nutricionista do Hospital Edmundo Vasconcelos sugere:
No verão, Ariane Braz recomenda evitar:
Para manter a alimentação nutritiva e refrescante no verão:
Para as refeições, Ariane Braz sugere:
Lanches
Almoço/jantar
Por Andressa Marques
