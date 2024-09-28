9 hábitos importantes para prevenir doenças cardíacas

Sono: a importância do descanso
Dicas práticas
- Estabeleça uma rotina: tente dormir e acordar sempre no mesmo horário, mesmo nos fins de semana.
- Crie um ambiente propício: mantenha o quarto escuro e silencioso. Evite eletrônicos, pois a luz azul emitida por celulares e computadores pode interferir na produção de melatonina, o hormônio da escuridão (produzido na ausência de luz), que auxilia o início e a manutenção do sono.
- Consulte um especialista em sono: eles podem recomendar exames para diagnosticar distúrbios do sono, como a apneia, e sugerir os melhores tratamentos, como aparelhos e terapias comportamentais.
Alimentação: o poder do que você come
Dicas práticas
- Inclua mais fibras na dieta: alimentos como aveia, leguminosas e vegetais são ricos em fibras, que ajudam a reduzir o colesterol.
- Escolha gorduras saudáveis: prefira peixes como salmão e sardinha, ricos em ômega 3, e use azeite de oliva em vez de manteiga.
- Reduza o sódio: o excesso de sal pode levar à hipertensão. Experimente temperar os alimentos com ervas e especiarias.
Atividade física: movimente-se pelo seu coração
Dicas práticas
- Encontre uma atividade que você goste: seja caminhada, dança ou natação, o importante é se manter em movimento.
- Incorpore pequenas mudanças no dia a dia: suba escadas em vez de usar o elevador e faça caminhadas durante as pausas no trabalho.
- Exercícios de força: inclua atividades que aumentam a força muscular pelo menos duas vezes por semana, como musculação, treino funcional e pilates.
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