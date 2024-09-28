Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Se Cuida
  • 9 hábitos importantes para prevenir doenças cardíacas
Estilo de vida

9 hábitos importantes para prevenir doenças cardíacas

Sono e alimentação, além da prática de atividade física, são importantes para manter o coração saudável
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

28 set 2024 às 11:35

Publicado em 28 de Setembro de 2024 às 11:35

Hábitos saudáveis são essenciais para a saúde do coração (Imagem: Desizned | Shutterstock)
Hábitos saudáveis são essenciais para a saúde do coração Crédito: Imagem: Desizned | Shutterstock
Em 29 de setembro, o mundo celebra o Dia do Coração, data dedicada à conscientização sobre a saúde cardiovascular e a prevenção de doenças que afetam esse órgão, como infartos e acidentes vasculares cerebrais (AVCs).
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), as cardiopatias são responsáveis por cerca de 31% da mortalidade a nível global. Elas matam 17,9 milhões de pessoas por ano, sendo 400 mil no Brasil.
Diante do cenário, é fundamental estar ciente dos fatores de risco e medidas preventivas que podem ser adotadas. Isso porque a maioria das doenças cardíacas podem ser prevenidas com mudanças no estilo de vida, por meio de uma abordagem multidisciplinar que integra alimentação saudável, sono de qualidade e atividade física regular. Veja a seguir!

Sono: a importância do descanso

A saúde do sono, tanto em qualidade quanto em quantidade, está diretamente relacionada à saúde do coração . Quem dorme mal apresenta um risco 35% maior de desenvolver aterosclerose – condição caracterizada pelo acúmulo de substâncias nocivas nas artérias –, indica estudo publicado no Journal of American College of Cardiology (JACC).

Veja Também

Veja a importância do sono para a saúde física e mental

Sara Giampá, pesquisadora científica da Biologix, healthtech brasileira especializada em medicina do sono, explica que o sono inadequado pode prejudicar a saúde do coração a longo prazo. “O sono insuficiente pode levar a inflamações e à desregulação hormonal, aumentando o risco de problemas cardíacos, como a hipertensão arterial. Recomenda-se que os adultos durmam entre 7 e 9 horas por noite para garantir o funcionamento adequado do organismo”, afirma.

Dicas práticas

Para dormir bem:
  • Estabeleça uma rotina: tente dormir e acordar sempre no mesmo horário, mesmo nos fins de semana.
  • Crie um ambiente propício: mantenha o quarto escuro e silencioso. Evite eletrônicos, pois a luz azul emitida por celulares e computadores pode interferir na produção de melatonina, o hormônio da escuridão (produzido na ausência de luz), que auxilia o início e a manutenção do sono.
  • Consulte um especialista em sono: eles podem recomendar exames para diagnosticar distúrbios do sono, como a apneia, e sugerir os melhores tratamentos, como aparelhos e terapias comportamentais.
Cuidado com a alimentação é importante para ajudar na prevenção de doenças cardíacas (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)
Cuidado com a alimentação é importante para ajudar na prevenção de doenças cardíacas Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

Alimentação: o poder do que você come

Comer frutas, verduras, grãos integrais e peixes contribui para a saúde cardiovascular. Em uma meta-análise que reuniu oito estudos, publicado no periódico JRSM Cardiovascular Disease , chegou-se à conclusão de que uma dieta rica em vegetais verdes está associada à redução em 16% da incidência de doenças cardíacas .
“Manter uma dieta saudável, rica em verduras, alho, frutas vermelhas – que são fontes de antioxidantes –, e incluir azeite de oliva extravirgem prensado à frio é o ideal. Priorizar peixes do mar, carnes magras, alimentos integrais, e evitar embutidos como mortadela e salame. Lembrando, hipertensão arterial, diabetes, dislipidemias, sedentarismo e tabagismo são os principais causadores de infarto e AVC”, orienta José Eduardo D’ottaviano, clínico geral da Clínica da Cidade.

Dicas práticas

Para manter a saúde do coração por meio da alimentação:
  • Inclua mais fibras na dieta: alimentos como aveia, leguminosas e vegetais são ricos em fibras, que ajudam a reduzir o colesterol.
  • Escolha gorduras saudáveis: prefira peixes como salmão e sardinha, ricos em ômega 3, e use azeite de oliva em vez de manteiga.
  • Reduza o sódio: o excesso de sal pode levar à hipertensão. Experimente temperar os alimentos com ervas e especiarias.

Atividade física: movimente-se pelo seu coração

A prática regular de exercícios também é fundamental para o coração . Um estudo com 33.576 pacientes, publicado no Journal of the American College of Cardiology (JACC), mostrou que pessoas ativas têm 50% menos risco de morte por cardiopatia. Por esta razão, a Organização Mundial da Saúde recomenda pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana.
“A prática regular de atividades físicas ajuda a reduzir a pressão arterial, os níveis de colesterol e o estresse, além de melhorar a qualidade do sono e contribuir para a manutenção de um peso saudável”, pontua a pesquisadora da Biologix, Sara Giampá, também profissional de Educação Física.

Dicas práticas

Para manter o coração saudável:
  • Encontre uma atividade que você goste: seja caminhada, dança ou natação, o importante é se manter em movimento.
  • Incorpore pequenas mudanças no dia a dia: suba escadas em vez de usar o elevador e faça caminhadas durante as pausas no trabalho.
  • Exercícios de força: inclua atividades que aumentam a força muscular pelo menos duas vezes por semana, como musculação, treino funcional e pilates.
Por Helena Maeda

Veja Também

Horário de verão faz bem ou mal para a saúde? Entenda

Confira os benefícios da natação para a saúde

10 perguntas e respostas sobre os benefícios da banana

Caro Leitor,

Esta reportagem foi produzida com independência editorial pelo Portal Edicase. A Gazeta informa que, caso opte por adquirir algum produto por meio dos links disponíveis no texto:
1. Podemos receber uma comissão através de parcerias comerciais.
2. Não temos controle sobre a experiência de compra e suas etapas.
3. Dúvidas ou problemas relacionados ao produto, compra, pagamento ou entrega devem ser tratados diretamente com o lojista responsável.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados