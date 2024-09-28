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Atividade física

Confira os benefícios da natação para a saúde

Nadar promove saúde física, ajudando a melhorar a capacidade respiratória e a flexibilidade
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

28 set 2024 às 11:00

Publicado em 28 de Setembro de 2024 às 11:00

Imagem Edicase Brasil
A natação envolve praticamente todos os grupos musculares e traz uma série de benefícios para o corpo (Imagem: Master1305 | Shutterstock) Crédito:
Do tórax aos pés, passando por braços e costas, a natação é um exercício físico que envolve praticamente todos os grupos musculares do corpo. Com baixo impacto nas articulações, nadar pode ajudar a melhorar a saúde respiratória e a flexibilidade, além de ter benefícios para o controle metabólico.
De acordo com o coordenador do curso de Educação Física da Universidade Positivo (UP) e coordenador técnico da UPX Sports, Zair Cândido, a natação pode ser praticada por pessoas de todas as idades. “Desde bebês até idosos , nadar ajuda a manter a saúde física e pode ajudar a aumentar a capacidade pulmonar porque promove alterações nas funções pulmonares, com maior recrutamento dos alvéolos pulmonares e melhora do diafragma. Também melhora as trocas gasosas nas membranas dos alvéolos”, explica.
Isso acontece porque esse exercício trabalha com ciclos respiratórios. O praticante precisa aprender a respirar no ritmo correto para realizar os movimentos necessários sem, por exemplo, engolir água ou ficar sem fôlego.

Benefícios da natação

Dentre os principais benefícios oferecidos pela prática, Zair Cândido lista:
  • Melhora no metabolismo de gorduras e no sistema muscular esquelético de forma generalizada;
  • Aumento das funções respiratórias;
  • Melhora na imunidade;
  • Liberação de hormônios fundamentais para a saúde mental.
Outra vantagem da natação é que ela exige que o praticante utilize praticamente todos os grupos musculares do corpo. Braços, pés, pernas, mãos, tórax, tudo está envolvido na realização dos movimentos, o que ajuda a aumentar a resistência muscular.
“Como esse exercício exige que as pessoas empreguem quase todos os músculos do corpo, isso recruta muitas fibras musculares, o que é excelente para o controle no metabolismo energético”, detalha o especialista.
Imagem Edicase Brasil
Na natação, o acompanhamento de um profissional de Educação Física também é indispensável (Imagem: Monkey Business Images | Shutterstock) Crédito:

Iniciando a natação

Nunca é tarde para começar a praticar uma atividade física. Mas, para evitar lesões e alcançar bons resultados com a natação, alguns cuidados precisam ser tomados. “Para iniciar e melhorar resultados, o importante é aprender corretamente as modalidades de nado”, explica Zair Cândido.
Esse cuidado ajuda a evitar prejuízos à saúde. “Dessa forma, o praticante evita criar vícios de coordenação, o que compromete a eficiência mecânica do nado e reduz o aproveitamento muscular e respiratório. Por isso é indispensável o acompanhamento de um profissional de Educação Física”, afirma. Além disso, um check-up médico é uma boa ideia para qualquer pessoa que vá começar a praticar algum exercício.

Contraindicações

Se a natação é sinônimo de saúde para a maioria das pessoas; em alguns casos específicos, ela pode não ser indicada justamente por problemas de saúde. “Nadar é contraindicado para quem tem problemas cardiovasculares avançados, disfunções respiratórias e problemas de pele, como alergia ao cloro e outros produtos químicos que possam estar na composição da água da piscina”, alerta Zair Cândido. No entanto, cada caso deve ser analisado porque pode haver alternativas durante a prática que ajudem a incluir até mesmo os grupos considerados de risco.

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