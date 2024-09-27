Veja como a alimentação pode ajudar a reduzir o estresse

A alimentação pode ajudar a regular o estresse e a reduzir os seus impactos (Imagem: GBJSTOCK | Shutterstock) Crédito:

O estresse é uma resposta natural do corpo a situações desafiadoras, que podem ser físicas, emocionais ou psicológicas. Ele acontece quando o organismo percebe uma ameaça ou pressão e ativa mecanismos de defesa, liberando hormônios como o cortisol e a adrenalina.

Esses hormônios aumentam a frequência cardíaca, elevam os níveis de energia e preparam o corpo para reagir à situação. No entanto, quando o estresse é constante ou prolongado, pode trazer prejuízos à saúde, como problemas cardiovasculares, digestivos e no sistema imunológico.

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da International Stress Management Association (ISMA) revelam que o estresse afeta 90% da população mundial. O Brasil, por sua vez, ocupa a segunda posição entre os países com maiores níveis, com mais de 70% da população apresentando sintomas, segundo a Associação Brasileira de Gerenciamento de Estresse Brasil.

Influência da alimentação

A alimentação desempenha um papel importante na regulação do estresse. Isso porque alguns alimentos podem ajudar a melhorar o humor e reduzir a resposta ao estresse , enquanto outros podem aumentar os níveis de inflamação e piorar os sintomas.

Segundo Jéssica Felipe, professora de Nutrição da Faculdade Anhanguera, o estresse aumenta a fome e reduz o gasto energético em repouso, favorecendo o ganho de peso. Além disso, ele está relacionado com aumento da resistência à insulina e à redistribuição da gordura visceral, causando maior deposição na região abdominal e aumentando o risco de doenças cardiovasculares – além de estar intimamente ligada ao desenvolvimento de depressão.

O consumo excessivo de açúcar, gordura e cafeína pode agravar os sintomas do estresse (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) Crédito:

Alimentos que agravam o estresse

É bastante comum nesta condição a maior inclinação para o consumo de alimentos ricos em açúcar, gordura e cafeína como efeito compensatório, o que pode agravar os sintomas. “Esses alimentos causam picos de energia seguidos por quedas bruscas, aumentando a irritabilidade e a ansiedade, o que retroalimenta a compulsão por alimentos ricos em açúcar e gordura”, explica.

Dessa maneira, conforme a profissional, elevam-se os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, perpetuando o ciclo. “Já uma dieta equilibrada, rica em nutrientes, ajuda a regular o humor e a fortalecer o organismo contra os efeitos do estresse”, afirma.

Alimentos para reduzir o estresse

Jéssica Felipe explica que o consumo diário de alimentos ricos em vitamina C (como mamão, goiaba, acerola e laranja), magnésio (presente em vegetais verde-escuros, cereais integrais, feijões e nozes), e ômega 3 (presente nos peixes gordurosos como atum e salmão), ajudam a reduzir os níveis de cortisol.

Além disso, carboidratos complexos e alimentos ricos em triptofano (como banana, kiwi, sementes de girassol e de abóbora e aveia), aumentam a produção de serotonina , promovendo a melhora do humor e do bem-estar.

Chocolates amargos (acima de 70% cacau), gengibre e cúrcuma também são recomendados, pois ajudam a combater a inflamação no corpo, além de ter efeitos neuroprotetores. O uso de chás, como passiflora incarnata, mulungu e maracujá, ajudam na promoção do relaxamento.

Mantenha a hidratação adequada