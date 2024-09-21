Alimentos da primavera: conheça as frutas, verduras e legumes da estação

Alimentos da primavera contribuem para o fortalecimento do sistema imunológico Crédito: Shutterstock

primavera que algumas frutas, legumes e verduras se desenvolvem de uma maneira melhor, como morango, couve-flor e alho poró. Adicionar estes alimentos da época nas refeições pode ser uma boa oportunidade de consumir as fibras, vitaminas e minerais que eles oferecem. Neste domingo (22), a estação mais florida do ano começa oficialmente no Hemisfério Sul! Além da expectativa de temperaturas mais amenas e floração das plantas, é também durante aque algumas frutas, legumes e verduras se desenvolvem de uma maneira melhor, como morango, couve-flor e alho poró. Adicionar estes alimentos da época nas refeições pode ser uma boa oportunidade de consumir as fibras, vitaminas e minerais que eles oferecem.

"Quando se inicia uma nova estação, estes alimentos colhidos dentro da safra recebem menos incidência de agrotóxicos, desta forma garantimos uma alimentação saborosa, nutritiva e, com menos danos a saúde", explica a nutricionista Hewelyn Moraes.

De acordo com a nutricionista, especialmente nesta época do ano, por conta das mudanças climáticas trazidas pela transição entre inverno e verão, além dos altos índices de polén, doenças como rinite, sunisite, bronquite e asma costumam aparecer com mais frequência.

Por isso, a dica mais importante é adaptar a dieta para consumir alimentos que contribuam para a imunidade e evitem alergias e outras doenças. Por fortalecerem o sistema imunológico, frutas com potencial antioxidante e ricas em Vitamina C são ótimas opções.

"Alimentos como peixes, pimentões, cebolas, ovos, sementes, vegetais verde escuros, frutas cítricas, frutas vermelhas, maça são ótimos para incluir nas refeições diárias, em diversas forma de preparo", diz Hewelyn Moraes.

Além de investir em frutas, vegetais e legumes da época, a nutricionista também chama a atenção para a importância de reforçar o consumo de grãos integrais e proteínas magras, evitando o consumir alimentos processados e açúcares. A hidratação, em todas as épocas do ano, assim como a prática regular de exercícios, também é essencial.

"Cada alimento se desenvolve melhor em uma determinada época do ano e consumi-lo na sua safra é vantajoso por trazer muitos benefícios como: ser fresco, mais sabor, menos custo e maior qualidade nutricional" Hewelyn Moraes. - Nutricionista

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