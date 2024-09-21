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Saúde

Alimentos da primavera: conheça as frutas, verduras e legumes da estação

Vegetais verde escuros e frutas cítricas e vermelhas são boas escolhas para fortalecer a imunidade e evitar alergias
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 

21 set 2024 às 12:00

Publicado em 21 de Setembro de 2024 às 12:00

Frutas
Alimentos da primavera contribuem para o fortalecimento do sistema imunológico Crédito: Shutterstock
Neste domingo (22), a estação mais florida do ano começa oficialmente no Hemisfério Sul! Além da expectativa de temperaturas mais amenas e floração das plantas, é também durante a primavera que algumas frutas, legumes e verduras se desenvolvem de uma maneira melhor, como morango, couve-flor e alho poró. Adicionar estes alimentos da época nas refeições pode ser uma boa oportunidade de consumir as fibras, vitaminas e minerais que eles oferecem.
"Quando se inicia uma nova estação, estes alimentos colhidos dentro da safra recebem menos incidência de agrotóxicos, desta forma garantimos uma alimentação saborosa, nutritiva e, com menos danos a saúde", explica a nutricionista Hewelyn Moraes.
De acordo com a nutricionista, especialmente nesta época do ano, por conta das mudanças climáticas trazidas pela transição entre inverno e verão, além dos altos índices de polén, doenças como rinite, sunisite, bronquite e asma costumam aparecer com mais frequência.
Por isso, a dica mais importante é adaptar a dieta para consumir alimentos que contribuam para a imunidade e evitem alergias e outras doenças. Por fortalecerem o sistema imunológico, frutas com potencial antioxidante e ricas em Vitamina C são ótimas opções.
"Alimentos como peixes, pimentões, cebolas, ovos, sementes, vegetais verde escuros, frutas cítricas, frutas vermelhas, maça são ótimos para incluir nas refeições diárias, em diversas forma de preparo", diz Hewelyn Moraes.
Além de investir em frutas, vegetais e legumes da época, a nutricionista também chama a atenção para a importância de reforçar o consumo de grãos integrais e proteínas magras, evitando o consumir alimentos processados e açúcares. A hidratação, em todas as épocas do ano, assim como a prática regular de exercícios, também é essencial. 
"Cada alimento se desenvolve melhor em uma determinada época do ano e consumi-lo na sua safra é vantajoso por trazer muitos benefícios como: ser fresco, mais sabor, menos custo e maior qualidade nutricional"
Hewelyn Moraes. - Nutricionista

Veja Também

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Confira dicas de frutas, legumes e verduras:

Alimentos para serem consumidos na Primavera

01

Frutas

Subtitulo do item da Lista
Abacaxi, amora, banana nanica, caju, coco, jabuticaba, laranja, maça, mamão, melão, mexerica, morango

02

Legumes

Subtitulo do item da Lista
Abóbora, abobrinha, alcachofra, couve flor, ervilha, inhame, aipim, pimentão e tomate

03

Verduras

Subtitulo do item da Lista
Alho-poró, brócolis, couve, escarola, espinafre, repolho.

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