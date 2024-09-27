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Alimentação

Nutrientes essenciais: saiba o que são e como incluí-los na dieta

Frutas, grãos, leguminosas, carnes e laticínios são fonte de minerais, vitaminas, carboidratos e proteínas
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 

27 set 2024 às 08:00

Publicado em 27 de Setembro de 2024 às 08:00

Nutrientes
Aminoácidos, ácidos graxos, vitaminas, minerais, carboidratos, gorduras e proteínas são alguns nutrientes essenciais Crédito: Shutterstock
Um estudo publicado na revista The Lancet Global Health concluiu que mais de cinco bilhões de pessoas no mundo não consomem a quantidade necessária de alguns nutrientes essenciais, como a vitamina C e o iodo. Fundamentais para o crescimento, desenvolvimento e manutenção da nossa saúde, esses compostos não são produzidos o suficiente pelo corpo, o que torna preciso adquiri-los através da alimentação.
Os principais nutrientes essenciais incluem: aminoácidos, ácidos graxos, vitaminas, minerais, carboidratos, gorduras e proteínas. Todos podem ser encontrados em legumes, frutas, grãos, leguminosas, opções de carnes, laticínios, entre outros alimentos fundamentais para uma alimentação balanceada.
"Esses nutrientes desempenham papéis cruciais em processos como a produção de energia, a síntese de tecidos, a função imunológica e a regulação de processos metabólicos. Uma dieta equilibrada é essencial para garantir a ingestão adequada de todos esses nutrientes”, destaca a nutricionista e especialista em nutrição clínica, Karla Cypreste.
Quando em falta no organismo, a deficiência desses nutrientes essenciais pode levar a perda de massa muscular, comprometimento do sistema imunológico, fraqueza, problemas de pele, distúrbios neurológicos, problemas de visão, alterações cardíacas, osteoporose, entre tantos outros efeitos colaterais.
"O baixo consumo desses nutrientes leva à deficiência nutricional e pode causar impactos na disposição física, energia e capacidade mental. Manter uma dieta equilibrada e com todos os nutrientes é o que garante mais saúde, previne doenças e garante uma qualidade de vida”, complementa a nutricionista Thamires Favato.
Por isso, identificar as taxas de nutrientes adequados através de uma combinação de fatores torna-se imprescindível. Avaliar os sintomas comuns de deficiência nutricional, realizar exames de sangue regulares, procurar orientação nutricional e ajustar a dieta são passos importantes.
“É possível obter a maioria dos nutrientes essenciais apenas por meio de uma alimentação balanceada e variada. No entanto, isso requer planejamento cuidadoso para garantir que todos os grupos alimentares sejam incluídos”, pontua Karla Cypreste.
"É necessário manter acompanhamento médico regular, fazer exames de sangue para identificar os níveis de vitaminas e minerais no nosso sangue”, reforça Thamires Favato.

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É extensa a lista de alimentos ricos em nutrientes essenciais, como as vitaminas A, B e C, ferro, Por isso, uma alimentação diversa é a melhor opção para garantir saúde. “Variar sempre os alimentos, consumir mais grupos, cores diferentes”, aconselha a nutricionista Thamires Favato.
A dica é apostar em grãos integrais, que são excelentes fontes de carboidratos complexos, e proteínas magras, como aves, peixes, ovos e até tofu. Lacticínios, oleaginosas e sementes também podem ser incluídos na dieta por serem ricos em cálcio e gorduras saudáveis, respectivamente.
Dicas de cardápio

01

Omelete de espinafre e tomate

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Feito com 2 ovos, espinafre fresco e tomate picado. Nutrientes: Proteínas, ferro, vitaminas A e C.

02

Pão Integral com Abacate:

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Uma fatia de pão integral com meio abacate amassado. Nutrientes: Carboidratos complexos, fibras, gorduras saudáveis.

03

Suco de Laranja Natural:

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Um copo de suco de laranja. Nutrientes: Vitamina C, folato.

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