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Rica em potássio

No dia da banana, veja os benefícios do alimento para a saúde

A fruta é fonte de triptofano, magnésio e vitaminas do complexo B; confira receitas com banana para o dia a dia
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 

22 set 2024 às 08:00

Publicado em 22 de Setembro de 2024 às 08:00

Banana
A banana também é rica em fósforo, antioxidantes e vitamina C Crédito: Shutterstock
Rica em fibras, vitaminas e carboidratos, a banana possui inúmeros benefícios para a saúde. Da regulação do intestino à diminuição do apetite, a fruta contribui também para a prevenção de doenças cardiovasculares e câimbras, além de ser uma aliada no emagrecimento e na melhora de humor. Por conta de tantas vantagens, a banana ganhou um dia só para ela, celebrado neste domingo (22).
"Sua composição nutricional é formada por: fibras, potássio, cálcio, vitaminas do complexo B, fósforo, magnésio, vitamina c, vitamina a, triptofano, antioxidantes e carboidratos.", detalha a nutricionista Jullia Ruy.
Na natureza, são diversos os tipos e variedades de banana. Cada um com seus benefícios. A banana prata, por exemplo, possui maior presença de potássio e é ideal para o coração. Já a banana nanica é a menos calórica, podendo ser inserida em dietas de baixa caloria. Por sua vez, a banana da terra possui mais carboidratos em sua composição, garantindo saciedade. 
Para quem busca uma opção rica em fibras e proteínas, a dica da nutricionista é a banana maçã. Quando o assunto é antioxidante, a escolha pode ser a banana ouro, rica em vitamina C.
Confira mais benefícios da banana:
  1. Previne o envelhecimento
  2. Ajuda na produção da serotonina (neurotransmissor da alegria), combatendo a depressão e melhorando o humor
  3. Fortalece o sistema imune;
  4. Favorece a formação de anticorpos;
"Por ela ser um alimento mais sacietógeno e rico em fibras, ela é um aliado na perda de peso e gordura corporal, além de ser rica em vitaminas que auxiliam na imunidade, na pressão arterial e nas cãibras", ressalta a nutricionista.
Banana
A banana é um alimento que promove saciedade, sendo aliada na perda de gordura Crédito: Shutterstock

Dicas de receitas para incluir a banana na alimentação

Apesar de tantos benefícios, a nutricionista alerta para a quantidade de banana consumida no dia a dia. A fruta pode ser incluída nas refeições diárias mas, por ser uma fruta doce e que causa elevação na glicemia, pode ser prejudicial a diabéticos. 
"Recomendo o consumo de no máximo uma banana ao dia, e para diabéticos, incluir outra fonte de fibra ou proteína junto ao seu consumo", aconselha Jullia Ruy.
Algumas dicas de receitas podem ajudar aqueles que desejam os benefícios da banana mas que não querem enjoar do gosto. Confira a dica de cardápio da nutricionista:
Banana no dia a dia

01

Café da manhã

Subtitulo do item da Lista
Podemos incluir a banana com um pote de iogurte desnatado e 1 colher de sopa de mel

02

Pré-treino

Subtitulo do item da Lista
Pode ser um excelente lanche ou pré treino, colocada como recheio na panqueca de Aveia com canela e mel

03

Lanche da tarde

Subtitulo do item da Lista
Pode ser colocada em rodelas em cima de duas fatias de pão integral e levada para assar na air fryer com queijo e canela a gosto (banana toast)

04

Para o café

Subtitulo do item da Lista
Pode ser um lanche prático, utilizando-a em receitas de bolo de aveia com passas e nozes.

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