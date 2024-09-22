No dia da banana, veja os benefícios do alimento para a saúde

A banana também é rica em fósforo, antioxidantes e vitamina C Crédito: Shutterstock

Rica em fibras, vitaminas e carboidratos, a banana possui inúmeros benefícios para a saúde. Da regulação do intestino à diminuição do apetite, a fruta contribui também para a prevenção de doenças cardiovasculares e câimbras, além de ser uma aliada no emagrecimento e na melhora de humor. Por conta de tantas vantagens, a banana ganhou um dia só para ela, celebrado neste domingo (22).

"Sua composição nutricional é formada por: fibras, potássio, cálcio, vitaminas do complexo B, fósforo, magnésio, vitamina c, vitamina a, triptofano, antioxidantes e carboidratos.", detalha a nutricionista Jullia Ruy.

Na natureza, são diversos os tipos e variedades de banana. Cada um com seus benefícios. A banana prata, por exemplo, possui maior presença de potássio e é ideal para o coração. Já a banana nanica é a menos calórica, podendo ser inserida em dietas de baixa caloria. Por sua vez, a banana da terra possui mais carboidratos em sua composição, garantindo saciedade.

Para quem busca uma opção rica em fibras e proteínas, a dica da nutricionista é a banana maçã. Quando o assunto é antioxidante, a escolha pode ser a banana ouro, rica em vitamina C.

Confira mais benefícios da banana:

Previne o envelhecimento Ajuda na produção da serotonina (neurotransmissor da alegria), combatendo a depressão e melhorando o humor Fortalece o sistema imune; Favorece a formação de anticorpos;

"Por ela ser um alimento mais sacietógeno e rico em fibras, ela é um aliado na perda de peso e gordura corporal, além de ser rica em vitaminas que auxiliam na imunidade, na pressão arterial e nas cãibras", ressalta a nutricionista.

A banana é um alimento que promove saciedade, sendo aliada na perda de gordura Crédito: Shutterstock

Dicas de receitas para incluir a banana na alimentação

Apesar de tantos benefícios, a nutricionista alerta para a quantidade de banana consumida no dia a dia. A fruta pode ser incluída nas refeições diárias mas, por ser uma fruta doce e que causa elevação na glicemia, pode ser prejudicial a diabéticos.

"Recomendo o consumo de no máximo uma banana ao dia, e para diabéticos, incluir outra fonte de fibra ou proteína junto ao seu consumo", aconselha Jullia Ruy.

Algumas dicas de receitas podem ajudar aqueles que desejam os benefícios da banana mas que não querem enjoar do gosto. Confira a dica de cardápio da nutricionista: