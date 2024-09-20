Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Se Cuida
  • Veja como a alimentação pode reduzir os efeitos da poluição na saúde
Anti-inflamatórios

Veja como a alimentação pode reduzir os efeitos da poluição na saúde

Alguns alimentos podem ajudar a proteger o sistema respiratório e cardiovascular
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

20 set 2024 às 10:00

Publicado em 20 de Setembro de 2024 às 10:00

Imagem Edicase Brasil
O cuidado com a alimentação ajuda a proteger a saúde da poluição (Imagem: Photoroyalty | Shutterstock) Crédito:
A poluição do ar e as condições climáticas atuais no Brasil têm um impacto significativo na saúde, principalmente a respiratória e cardiovascular. No entanto, uma alimentação adequada pode ajudar reduzir um pouco esses efeitos prejudiciais.
De acordo com a Dra. Ana Luisa Vilela, nutróloga e especialista em emagrecimento, o organismo é constantemente exposto a partículas poluentes, como metais pesados e substâncias tóxicas, que podem provocar estresse oxidativo nas células, em que os radicais livres danificam as estruturas celulares, contribuindo para uma série de problemas de saúde.

Alimentos contra a poluição

Existem alguns alimentos ricos em antioxidantes que têm o poder de neutralizar os radicais livres, atuando como um verdadeiro escudo. “Entre os alimentos mais indicados, estão frutas cítricas, como laranja e limão, que são fontes de vitamina C, conhecida por sua forte ação antioxidante. Além disso, o consumo de alimentos ricos em ômega 3 , como peixes gordos (salmão, sardinha) e sementes de chia e linhaça, pode ajudar a reduzir inflamações no corpo, comuns em quem vive exposto a altos níveis de poluição”, diz a médica.
Inclusive, conforme a Dra. Ana Luisa Vilela, esses alimentos atuam como anti-inflamatórios naturais, ajudando a proteger o sistema cardiovascular e a melhorar a função pulmonar. Sem esquecer da importância da hidratação, a médica alerta que se manter hidratado é essencial para ajudar o corpo a eliminar toxinas pela urina. “Além de água, o consumo de chás naturais, como chá verde, pode ser benéfico por conter catequinas, que também possuem ação antioxidante”, afirma.
Imagem Edicase Brasil
O consumo de brócolis ajuda o corpo a se desintoxicar (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock) Crédito:

Brócolis como aliado

Uma dica curiosa e pouco conhecida é o poder do brócolis . “Por ser rico em sulforafano, uma substância que auxilia o organismo a eliminar poluentes e toxinas, o brócolis estimula enzimas que ajudam o corpo a se desintoxicar, o que é especialmente útil para quem vive em grandes centros urbanos”, explica médica.

Importância da dieta equilibrada

Por fim, a Dra. Ana Luisa reforça a necessidade de uma dieta equilibrada , rica em fibras, frutas, verduras e gorduras boas, para manter o sistema imunológico forte e o corpo mais preparado para lidar com os impactos da poluição. “Já que não podemos evitar completamente a poluição, é essencial fortalecer nosso organismo por meio de escolhas alimentares inteligentes e protetoras”, conclui.

Veja Também

Veja quais são os riscos de tomar remédio vencido

15 plantas medicinais para cuidar da saúde bucal

7 benefícios do feno-grego para a saúde e formas de usá-lo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde Alimentos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sessão na Câmara dos Deputados
Entenda as diferenças entre as propostas pelo fim da escala 6x1
Major Angelo Martins Denicoli, acusado de participar da trama golpista após as eleições de 2022
Major do ES pode perder patente no Exército após ser preso? Entenda
Imagem de destaque
Os riscos por trás de uma delação de Daniel Vorcaro, segundo especialistas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados