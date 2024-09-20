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Higiene bucal

15 plantas medicinais para cuidar da saúde bucal

Veja como elas podem ser usadas como métodos auxiliares em variados tratamentos
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

20 set 2024 às 09:00

Publicado em 20 de Setembro de 2024 às 09:00

Imagem Edicase Brasil
Plantas medicinais são alternativas auxiliares no tratamento de problemas bucais (Imagem: Ronnachai Palas | Shutterstock) Crédito:
A fitoterapia utiliza extratos de plantas ou partes delas, como folhas, raízes, flores, cascas e sementes, para preparar remédios naturais a fim de ajudar a tratar e prevenir doenças, além de promover o bem-estar geral. Essas práticas fazem parte da medicina tradicional em muitas culturas ao redor do mundo e, em alguns casos, também são integradas à medicina moderna.
De acordo com Willian Martins Azeredo, coordenador do curso de Odontologia da Faculdade Anhanguera, os métodos auxiliares nas áreas médicas surgem como forma de contribuir com a saúde, como acontece com a odontologia.
O docente explica que as plantas e seus derivados, por exemplo, são usados há séculos em diversas culturas para tratar problemas bucais e cita que o uso de materiais da flora brasileira, que sejam biodegradáveis e/ou recicláveis, além de ser uma das formas de conservar o meio ambiente, favorece o desenvolvimento de uma comunidade voltada ao bem-estar social.

Plantas para cuidar da saúde bucal

Segundo o especialista, as plantas podem ser utilizadas como enxaguatórios bucais, pomadas, entre outros. “No entanto, vale lembrar que a escovação e o uso diário de fio dental são imprescindíveis para uma saúde bucal adequada e não devem ser substituídas por nenhuma alternativa”, destaca. E como a eficácia e a segurança de algumas dessas práticas podem variar, ele lembra: “É sempre aconselhável consultar um profissional de saúde antes de iniciar qualquer tratamento alternativo”.
A seguir, Willian Martin Azeredo indica 15 plantas medicinais que podem ser usadas como métodos auxiliares à saúde bucal. Confira!

1. Hortelã-pimenta

O óleo essencial de hortelã-pimenta pode ser diluído em água e usado como enxaguante bucal para refrescar o hálito e combater bactérias. Ele é antisséptico e refrescante.

2. Própolis

Pode ser aplicado diretamente nas gengivas ou diluída em água para ser usada como enxaguante bucal. Ele tem ação antibacteriana, anti-inflamatória e cicatrizante.

3. Alecrim

Imagem Edicase Brasil
O alecrim pode ser usado para ajudar a combater candidíase e ardência bucal (Imagem: Nataliia K | Shutterstock) Crédito:
O alecrim pode ser usado na forma de pomada orabase (associada ao capim-limão, 5% cada) ou como enxaguatório bucal. Na odontologia, ele ajuda a tratar candidíase e ardência bucal.

4. Alho

O alho pode ser usado na forma de decocto (cozido) ou extrato. Ele é antibacteriano, antifúngico, antiviral, estimulador da secreção salivar e ótimo coadjuvante no tratamento de periodontites.

5. Babosa (aloe vera)

A babosa pode ser usada na forma de enxaguatórios bucais e géis (uso externo). É indicada após cirurgias periodontais, para exodontias e tratamento do líquen plano.

6. Aroeira-vermelha

A aroeira-vermelha pode ser usada na forma de decocto (cozido) ou extrato. É indicada para casos de  infecções em geral, incluindo dor de dente.

7. Barbatimão

Pode ser usado na forma de tintura a 20% para uso externo (lavagem local; gargarejo). É indicado no tratamento de alveolite.

8. Margarida

Pode ser usada na forma infusão (bochechos). É indicada para ulcerações aftosas e tem ação antisséptica (após extrações dentárias), anti-inflamatória e cicatrizante.

9. Camomila

Pode ser usada na forma de bochecho ou gargarejo (infusão). Tem ação anti-inflamatória (gengiva e mucosa oral), antimicrobiana, cicatrizante, sedativa e efeito calmante leve.

10. Copaíba

Imagem Edicase Brasil
A copaíba pode ser utilizada para auxiliar no tratamento de herpes simples e bruxismo (Imagem: Adilson Sochodolak | Shutterstock) Crédito:
O óleo de copaíba tem ação anti-inflamatória, analgésica, antibacteriana, cicatrizante e antifúngico. É usado para auxiliar no tratamento de herpes simples e bruxismo por estresse ou ansiedade.

11. Cravo-da índia

É usado na forma de infusão para bochechos em casos de dor de dente, gengivite e úlceras na boca. Tem ação antimicrobiana, analgésica, antisséptica e bactericida natural.

12. Malva

É usada na forma de colutório para uso externo (infusão) ou tintura. É indicada após exodontia e no controle do biofilme. Tem ação anti-inflamatória e antisséptica.

13. Romã

É usada na forma de infusão para bochechos em casos de inflamações e infecções da mucosa da boca e da faringe e ajuda a combater bactérias constituintes do biofilme bucal.

14. Sálvia

É usada na forma de infusão ou tintura e tem ação adstringente e bactericida.

15. Tansagem

É usada na forma de colutório para uso externo (infusão) ou tintura. Tem ação anti-inflamatória, analgésica, antipirética, antisséptica, cicatrizante e adstringente.

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