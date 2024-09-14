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Saúde

7 benefícios da planta lavanda para a saúde

A planta tem efeitos calmantes que auxiliam a saúde física e mental
Portal Edicase

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Publicado em 

14 set 2024 às 09:00

Publicado em 14 de Setembro de 2024 às 09:00

Imagem Edicase Brasil
A lavanda é conhecida por ajudar a acalmar e relaxar o corpo Crédito: foto_molka | Shutterstock
A lavanda é uma planta perene pertencente ao gênero Lavandula , conhecida por seu aroma delicado e suas flores de cor roxa vibrante. Originária da região mediterrânea, ela se destaca por suas folhas estreitas e flores em espigas, amplamente utilizadas em aromaterapia e produtos de beleza devido às suas propriedades calmantes e relaxantes.
Veja abaixo 7 benefícios da planta para a saúde!

1. Ajuda na digestão

A lavanda pode ser uma aliada na melhora da digestão , aliviando desconfortos como inchaço, gases e indigestão. Seus compostos naturais possuem propriedades carminativas, que ajudam a reduzir a formação de gases no trato digestivo; e antiespasmódicas, que podem relaxar os músculos do estômago e intestinos, facilitando a digestão.

2. Fortalece o sistema imunológico

O óleo essencial de lavanda é rico em antioxidantes que ajudam a neutralizar os radicais livres, moléculas instáveis capazes de danificar as células e enfraquecer a resposta imunológica. Além disso, as propriedades antimicrobianas da lavanda auxiliam no combate a patógenos, fornecendo uma proteção adicional contra bactérias e vírus e reforçando a defesa natural do corpo.
“As células do nosso corpo estão constantemente sujeitas a danos tóxicos pela formação de radicais livres, que são provenientes de reações que ocorrem na membrana das células e são responsáveis pela ocorrência de diversas enfermidades e processos degenerativos do organismo humano”, explica o cardiologista Bruno Ganem.

3. Contribui para a saúde da pele

As propriedades antimicrobianas da lavanda contribuem para o combate a bactérias capazes de causar infecções e inflamações na pele , enquanto suas qualidades anti-inflamatórias reduzem a vermelhidão e o inchaço. Além disso, tem um efeito calmante, aliviando a coceira e a irritação e promovendo um ambiente propício à cicatrização. O tratamento de acne, eczema e outras irritações cutâneas, nesse cenário, pode incluir o uso da lavanda.

4. Promove a saúde mental

O aroma da lavanda é amplamente reconhecido por sua capacidade de acalmar e é especialmente eficaz para aliviar o estresse e a ansiedade. Ao ser inalado, o óleo essencial de lavanda influencia o sistema límbico, a região do cérebro que controla as emoções, estimulando a liberação de neurotransmissores como a serotonina. Essa liberação promove uma sensação de bem-estar e relaxamento, além de ajudar a reduzir os níveis de cortisol, o hormônio responsável pelo estresse, contribuindo para um estado mental mais sereno e equilibrado.
“A lavanda tem propriedades calmantes que afetam o sistema nervoso autônomo, responsável por regular funções involuntárias do corpo, como a respiração e a frequência cardíaca. Estudos demonstram que a inalação do cheiro de lavanda pode reduzir os níveis de cortisol, conhecido como o hormônio do estresse”, explica Theo Bibancos, neurocientista, perfumista especializado em psicologia olfativa e líder de fragrâncias da Yapuana, comunidade inovadora de bem-estar e impacto social e ambiental.
Imagem Edicase Brasil
O uso do óleo de lavanda pode ajudar a aliviar dores musculares Crédito: pilipphoto | Shutterstock

5. Alivia dores musculares

O uso de óleo de lavanda em massagens pode proporcionar alívio para dores musculares e articulares, além de ajudar a relaxar músculos tensos. Suas propriedades anti-inflamatórias e analgésicas reduzem a dor e a inflamação nas áreas afetadas. Além disso, suas qualidades relaxantes contribuem para a diminuição da tensão muscular, promovendo um alívio mais eficaz e uma sensação geral de conforto.

6. Alivia dores de cabeça

A lavanda é eficaz no alívio de dores de cabeça e enxaquecas graças às suas propriedades relaxantes e analgésicas. O óleo essencial de lavanda aplicado nas têmporas pode ajudar a relaxar os músculos tensionados e reduzir o estresse. Além disso, a lavanda age sobre o sistema nervoso, minimizando a sensação de dor e proporcionando um alívio natural e suave.
“Quando uma pessoa está estressada, o corpo libera hormônios do estresse, como o cortisol e adrenalina, que causam a tensão dos músculos e vasos sanguíneos. Essa tensão pode levar a dores musculares na região do pescoço e da cabeça, resultando em dores de cabeça tensionais”, afirma a médica Elisa Rizkalla, profissional da área de Neurologia do AmorSaúde, rede de clínicas parceiras do Cartão de TODOS.

7. Promove a saúde capilar

Suas propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias ajudam a manter o couro cabeludo saudável, prevenindo infecções e inflamações que podem levar à queda de cabelo. Além disso, a lavanda contribui para o controle da oleosidade, equilibrando a produção de óleo no couro cabeludo e prevenindo tanto a oleosidade excessiva quanto a secura. Ademais, a planta também alivia a coceira e combate a caspa, devido às suas capacidades antifúngicas e calmantes.

Usando a lavanda com segurança

Embora a lavanda seja geralmente segura , ela pode causar reações alérgicas ou irritações em algumas pessoas. O uso durante a gravidez e a amamentação deve ter orientação médica. A ingestão de lavanda ou seus óleos essenciais também devem ser feitas com cuidado e sob orientação profissional, pois doses elevadas causam desconforto. Além disso, a lavanda pode interagir com certos medicamentos.

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