Nutricionistas dão cinco dicas para reduzir o consumo de açúcar

Consumo de açúcar Crédito: Shutterstock

O açúcar é um tipo de carboidrato simples rapidamente absorvido pelo corpo e convertido em glicose, nossa principal fonte de energia.

A nutricionista Brunela Suassuna explica que ele pode ser dividido em dois tipos: o 'bom', encontrado naturalmente em frutas, que vem acompanhado de fibras, vitaminas e minerais benéficos para a saúde.

"E o 'ruim', que é o açúcar refinado, conhecido como açúcar branco. O açúcar refinado é amplamente utilizado em alimentos industrializados e como adoçante em bebidas e receitas, mas seu consumo excessivo pode trazer riscos para a saúde", diz.

A nutricionista explica que existem benefícios ao consumir o açúcar. Na sua forma natural, como presente nas frutas, ele vem acompanhado de fibras, vitaminas e minerais, o que contribui para uma alimentação equilibrada.

"Além disso, o açúcar fornece energia rápida ao corpo, o que pode ser útil em atividades físicas intensas ou quando há necessidade imediata de reposição de glicose", diz Brunela Suassuna.

Brunela Suassuna explica sobre o consumo de açúcar Crédito: Divulgação/Max Garcia

"O consumo excessivo de açúcar, especialmente o refinado e presente em produtos industrializados, está associado a diversos problemas de saúde, como o aumento do risco de obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e cáries dentárias" Brunela Suassuna - Nutricionista

Quantidade de consumo diário

A nutricionista Jullia Ruy diz que o açúcar é uma fonte importante de energia devido à sua rápida absorção, o que o torna especialmente indicado para atletas antes dos treinos. Também conhecido como sacarose, é um termo abrangente que designa compostos com sabor adocicado, sendo a junção de duas moléculas: glicose e frutose. Esses compostos são amplamente utilizados na alimentação, mas seu consumo precisa ser controlado.

“O açúcar, em suas formas menos processadas, como o demerara e o mascavo, oferece benefícios adicionais à saúde. O demerara é rico em minerais como cálcio e magnésio, enquanto o açúcar mascavo preserva vitaminas do complexo B, ferro e antioxidantes por ser menos refinado”, explica. A Organização Mundial da Saúde recomenda que a ingestão de açúcar adicionado não ultrapasse 25 gramas por dia.

Por outro lado, a especialista alerta para os riscos associados ao consumo excessivo, principalmente de açúcares processados, como o refinado. “O consumo elevado de açúcar está diretamente relacionado a problemas como diabetes, obesidade, gordura no fígado, cáries e até câncer. A Organização Mundial da Saúde recomenda que a ingestão de açúcar adicionado não ultrapasse 25 gramas por dia”, destaca.

Para aqueles que estão habituados a consumir em excesso, a nutricionista recomenda uma redução gradual. “Reduzir o açúcar de forma brusca pode causar compulsão. O ideal é diminuir aos poucos e buscar o acompanhamento de um nutricionista para ajustar o consumo. Em alguns casos, o uso de adoçantes como o maltitol pode ser uma alternativa, especialmente para quem tem restrições, como os diabéticos”, alerta a nutricionista.

Jullia Ruy fala sobre o consumod e açúcar Crédito: Divulgação

"É preciso cuidado, pois o consumo excessivo de adoçantes pode causar efeitos laxativos" Jullia Ruy - Nutricionista

Jullia lembra ainda que o açúcar não está presente apenas nos doces industrializados, mas também em alimentos naturais, como frutas-doces, leite e mel. “Mesmo alimentos saudáveis podem conter açúcares que elevam a glicose no sangue. Por isso, é essencial que pessoas com restrições, como diabéticos, monitorem o consumo desses alimentos”, alerta.

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