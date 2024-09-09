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Aliados poderosos

Saiba quais frutas podem melhorar a qualidade do seu sono

Nutricionista explica como estes alimentos contribuem para a nutrição e relaxamento do corpo antes de dormir
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

09 set 2024 às 08:00

Publicado em 09 de Setembro de 2024 às 08:00

Imagem Edicase Brasil
A banana é rica em potássio e magnésio, que ajudam a relaxar o corpo  Crédito: ImagensstockBR | Shutterstock
A busca por uma noite de sono tranquila e reparadora é cada vez mais comum em nossa sociedade A falta de sono, ou insônia, pode ser causada por diversos fatores, como estresse, excesso de estímulos e consumo de alimentos estimulantes. No entanto, a natureza nos oferece aliados poderosos para combater esse problema: as frutas.
De acordo com Alessandro Mascarenhas, docente do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, a falta de nutrientes essenciais, como o triptofano – precursor do hormônio serotonina, fundamental para um sono saudável – também pode contribuir para a insônia. 
Imagem Edicase Brasil
Os nutrientes presentes nas frutas podem ajudar a melhorar a qualidade do sono  Crédito: Olga Rolenko | Shutterstock

Frutas com propriedades relaxantes 

Algumas frutas se destacam por suas propriedades relaxantes e podem auxiliar no processo de adormecimento. Entre elas, estão:
  • Banana e tâmaras: ricas em potássio e magnésio, minerais que auxiliam no relaxamento muscular;

  • Maracujá: rico em flavonoides, substâncias com propriedades calmantes;

  • Maçã: também rica em magnésio, contribuindo para o relaxamento; 

  • Kiwi e morango: frutas cítricas com leve ação relaxante.
Segundo o especialista, as frutas podem ser incluídas na última refeição do dia, contribuindo tanto para a nutrição quanto para o relaxamento antes de dormir. No entanto, a quantidade ideal de cada fruta e a frequência de consumo devem ser individualizadas e orientadas por um profissional de nutrição.
“A composição nutricional das frutas, como o índice glicêmico e o teor de fibras, varia de uma fruta para outra. Além disso, as necessidades nutricionais de cada pessoa são únicas. Por isso, a orientação de um nutricionista é fundamental para garantir uma alimentação equilibrada e personalizada”, finaliza Alessandro Mascarenhas.

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