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Vida mais saudável

Conheça os benefícios da atividade física contra o colesterol alto

Prática é importante para proteger o coração e manter a saúde do corpo
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

02 set 2024 às 10:00

Publicado em 02 de Setembro de 2024 às 10:00

Imagem Edicase Brasil
Atividade física é aliada contra o colesterol alto  Crédito: Jacob Lund | Shutterstock
Parte das doenças e distúrbios metabólicos que afetam as artérias e o coração podem ser tratadas, ou até evitadas, com uma mudança nos hábitos de vida. Ou seja, uma alimentação adequada e a prática de atividades físicas regularmente são fundamentais para uma vida mais saudável.  
Além de proteger o coração, enrijecer os músculos e aumentar o condicionamento físico, os exercícios também colaboram para o controle do colesterol. Isso porque a prática de atividades físicas ajuda a diminuir os níveis de colesterol ruim e aumentar o colesterol bom. 
De acordo com Saulo Batista, professor de Educação Física, o exercício se torna importante nesse contexto por estimular a produção de HDL (colesterol bom), aumentando a qualidade de vida dos praticantes.

Opção efetiva de tratamento

Alguns especialistas defendem que a atividade física pode ser mais eficaz do que os remédios no combate ao colesterol alto. Contudo, essa relação não se deve aos números em si, mas à mudança de comportamento.
“Exercício físico modifica comportamentos e padrões viciosos. Medicamentos não. Quando adotamos a proposta de fazer exercícios físicos e cuidar da alimentação visando cuidar da saúde, promovemos uma modificação de comportamento”, defende o professor de Educação Física Helson Anacleto. 
Conforme a endocrinologista Cristiane Moulin, os médicos só indicam a medicação para tratamento nos casos em que não houve melhora com a implementação da atividade física ou em pacientes com fatores de risco específicos associados. 

Atividades mais eficazes

Para que a atividade física auxilie na redução do colesterol e no aumento do HDL é importante que ela seja feita com o acompanhamento de um profissional de saúde. De acordo com Cristiane Moulin, os exercícios aeróbicos, como corrida, caminhada, natação e bicicleta, são os mais efetivos no combate ao colesterol alto.
Entretanto, a escolha da modalidade irá depender da preferência de cada um. “Como as respostas benéficas requerem uma prática contínua de atividade física, o exercício deve ser uma prática que traga prazer para que se tenha aderência”, aconselha a endocrinologista.
Imagem Edicase Brasil
Natação é uma das atividades físicas mais efetivas contra o colesterol alto  Crédito: Halfpoint | Shutterstock

Importância da persistência

Para que a prática de atividade física apresente os resultados esperados, é importante que ela seja frequente. Ou seja, não adianta caminhar uma vez por semana e acreditar que será suficiente para combater os altos níveis de colesterol e auxiliar na manutenção da saúde. Claro que caminhar uma vez por semana é melhor do que nenhuma vez, mas, segundo a endocrinologista Cristiane Moulin, quanto mais atividade física, maior será o impacto sobre o perfil lipídico.
“É importante lembrar que a intensidade deve ser crescente até certo limite, a partir do qual o risco de lesões, principalmente osteomusculares, excede o benefício em potencial. O recomendado é a prática de atividade aeróbica na maioria dos dias da semana, no mínimo 4 vezes por semana”, determina.
O acompanhamento de um especialista no esporte é recomendado para orientar quanto à intensidade, descanso e alimentação , garantindo a segurança do paciente. Independentemente do objetivo – seja perder peso, deixar o sedentarismo ou melhorar os níveis de colesterol – o primeiro passo antes de iniciar uma atividade física é passar por um check-up médico.

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