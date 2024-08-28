Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde

3 exercícios para ajudar a fortalecer o joelho

Veja como manter essa articulação saudável é essencial para a saúde
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

28 ago 2024 às 16:02

Publicado em 28 de Agosto de 2024 às 16:02

Imagem Edicase Brasil
Exercícios para fortalecer os joelhos reduzem os riscos de lesões e aliviam as dores Crédito: Hazal Ak | Shutterstock
O joelho, uma das articulações mais importantes do corpo humano, é fundamental para a estabilidade do peso corporal e para a coordenação de movimentos diários, como caminhar e correr. Inclusive, a falta de estímulo nessa região pode levar a lesões futuras, afetando a qualidade de vida.
Segundo um estudo da  Institute for Health Metrics and Evaluation , realizado em mais de 200 países ,  a artrose afeta cerca 15% da população mundial acima dos 30 anos. A projeção é que, até 2050, esse número aumente 75% e atinja um bilhão de pessoas.
“Os joelhos estão sempre em movimento e, por isso, estão sujeitos à sobrecarga ao longo do dia. Para evitar problemas futuros, é preciso realizar exercícios físicos, alongamentos e, principalmente, fortalecer toda a musculatura que protege essa região”, orienta Ana Carolina Matos, profissional de Educação Física da TotalPass, empresa que oferece soluções de bem-estar e saúde integrada no âmbito corporativo.

Fortalecendo os joelhos

Entre os benefícios do fortalecimento dos joelhos, estão a prevenção do enfraquecimento ósseo , a redução do encurtamento muscular e a limitação de movimentos. A profissional reforça que, além de alongar, é crucial incluir exercícios de mobilidade para preparar a articulação e evitar lesões, garantindo maior eficiência para a região.
Pensando nisso, a especialista indica 3 opções de exercícios para melhorar a articulação do joelho. Confira!

1. Abdução de quadril

Imagem Edicase Brasil
A abdução de quadril é um movimento simples, realizável tanto em posição deitada quanto em pé Crédito: Roman Samborskyi | Shutterstock
Para realizar a abdução de quadril, é preciso encaixar um elástico ao redor das pernas. A pessoa deve ficar em pé ou deitada, com os pés alinhados. “Com os pés dentro do elástico, [deve-se] levantar a perna lateralmente de forma controlada. Em seguida, [deve-se] retornar à posição inicial e repetir o movimento com a outra perna”, ensina a especialista.

2.Extensão de quadril

Imagem Edicase Brasil
A extensão de quadril reduz o risco de lesões e alivia a pressão no joelho Crédito: David Herraez Calzada | Shutterstock
Comece a extensão de quadril posicionando um colchonete no chão. Em seguida, apoie-se na posição de quatro apoios, com os joelhos e os braços no solo. De forma lenta e controlada, levante uma perna em direção ao teto. Retorne à posição inicial e repita o movimento com a outra perna. “Um quadril forte pode ajudar a alinhar corretamente a articulação do joelho, reduzindo o risco de lesões e aliviando a pressão sobre ele”, completa Ana Carolina Matos.

3. Flexão de quadril no solo

Inicie o exercício posicionando um colchonete ou tapete no chão. Sente com as pernas esticadas e as mãos apoiadas atrás do corpo, com os cotovelos bem estendidos. Levante o quadril, controlando o peso com as pernas e os braços. Eleve uma das pernas com o joelho esticado para cima, mantendo a outra perna esticada no solo, e retorne à posição inicial de forma controlada. Intercale as pernas durante o exercício. “É importante ressaltar que os exercícios devem ser orientados e acompanhados por um profissional qualificado”, finaliza a especialista.

Veja Também

Saiba como proteger a pele das mudanças climáticas

6 bebidas benéficas para a saúde do cérebro

Como escolher o protetor solar para pele com melasma?

Caro Leitor,

Esta reportagem foi criada de forma totalmente independente por nossa equipe, com o apoio de especialistas. Para mantermos a transparência, gostaríamos de esclarecer alguns pontos caso você decida comprar algum produto por meio dos links que incluímos:
1.  Como parte do Programa de Associados, recebemos uma comissão pelas compras realizadas através desses links.
2.  A Gazeta também pode gerar receita através de parcerias comerciais.
3.  Não temos controle sobre a experiência de compra após o clique nos links; essa responsabilidade é do lojista.
4.  Se tiver dúvidas ou problemas com o produto, compra, pagamento ou entrega, recomendamos que entre em contato diretamente com o vendedor responsável.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bem estar Saúde se Cuida
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
“O ativo intangível é o que conecta as marcas às pessoas”, diz Luiz Lara, autor e publicitário
Programa CBN Vitória com Fernanda Queiroz
CBN Vitória ao vivo: o esquema de mobilidade e transporte para Festa da Penha e show do Guns N' Roses
Imagem de destaque
Motociclista fica gravemente ferido após colisão com carro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados