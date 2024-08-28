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Melhoram a memória

6 bebidas benéficas para a saúde do cérebro

Veja como elas podem ser grandes aliadas para manter o órgão ativo e funcionando corretamente
Portal Edicase

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Publicado em 

28 ago 2024 às 09:00

Publicado em 28 de Agosto de 2024 às 09:00

Imagem Edicase Brasil
Algumas bebidas são grandes aliadas da saúde do cérebro Crédito: Prostock-studio | Shutterstock
A alimentação desempenha um papel fundamental no funcionamento do organismo como um todo, principalmente no cérebro, e algumas bebidas podem ser poderosas aliadas para mantê-lo ativo e desempenhando suas funções corretamente.
O cérebro é o órgão que mais consome energia, embora todos os processos fisiológicos do nosso organismo precisem dela. Assim, boas escolhas alimentares são fundamentais para auxiliar os neurônios a trabalharem com maior eficiência.
Certas bebidas, inseridas numa dieta saudável, por serem ricas em vitaminas e minerais e terem substâncias antioxidantes, ajudam a evitar danos nos neurônios, melhorando a memória e outras atividades cerebrais. Além disso, também são benéficas para melhorar os níveis de energia do cérebro e a concentração.
Por isso, o nutrólogo Durval Ribas Filho, nutrólogo, Presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (Abran), lista seis bebidas “amigas” do cérebro. Todavia, ele alerta que o consumo de todas deve ser inserido numa dieta saudável. Além disso, consulte um profissional da saúde antes de fazer mudanças na alimentação!

1. Água

A água é essencial para o bom funcionamento do organismo, devido à capacidade de mediar reações bioquímicas no interior e entre as células. Também é indispensável para o cérebro, que precisa estar hidratado para desenvolver suas funções.

2. Suco natural de frutas

As frutas, em uma equilibrada mistura com a água, produzem sucos que, além de saborosos, fazem bem para o cérebro. Todavia, para ficarem entre as bebidas benéficas, devem ser consumidos sem açúcar. As frutas cítricas, possuem alta concentração de vitamina C e diferentes flavonoides, que auxiliam no estímulo da memória e aprendizado. As vermelhas são ricas em antioxidantes, ajudando a proteger o cérebro de certos danos e auxiliando na saúde da memória.

3. Vinho

O vinho não precisa ser reservado apenas para brindes especiais. Seus polifenóis podem ajudar na prevenção contra a demência, quando há uma perda da função cerebral, com sintomas como problemas cognitivos e de memória. 
Apesar da grande quantidade de resveratrol, um potente antioxidante, o vinho possui outros polifenóis que contribuem para a dilatação arterial, facilitando a circulação sanguínea, e para ação antiplaquetária, ajudando na redução da formação de trombo nos vasos sanguíneos e favorecendo a neuroproteção. A dose ideal é, ao dia, uma taça para as mulheres e duas para os homens. Acima desses valores depende muito da sensibilidade do organismo e restrições médicas.
Imagem Edicase Brasil
A cafeína presente no café atua como estimulante  Crédito: New Africa | Shutterstock

4. Café

Para se manter “acordado”, talvez uma das bebidas mais populares seja o café, pois a cafeína pode funcionar como um estimulante, resultando em pessoas mais alertas e concentradas. Porém, a atenção deve ser com a quantidade: de 2 a 3 xícaras por dia (ou 1 ou 2 expressos).
Ao se adicionar leite ao café, se agrega uma quantidade de fenilalanina na dieta, que é um aminoácido encontrado no leite. O cérebro precisa dele para produzir dopamina, um neurotransmissor responsável pelo comportamento motivado por recompensa, por exemplo.

5. Chás

Apesar de parecerem inofensivos, por serem preparados à base de ervas, podem ter efeitos colaterais. Por isso, é importante ter cuidado com o consumo e não se exceder. O chá-verde é uma opção ao café, para o consumo de cafeína e para ficar mais alerta. O chá de cúrcuma, por sua vez, tem propriedades anti-inflamatórias.

6. Chocolate amargo

As bebidas à base de cacau são ricas em flavonoides, compostos ativos que têm ação direta nas células, inclusive as do cérebro. Além disso, são ótimas fontes de ferro, que ajudam a proteger os neurônios e a controlar a síntese de substâncias químicas envolvidas no humor. Podem também contribuir para aumentar a atenção e a agilidade ao processar as informações e memória. A dica é escolher o maior teor de cacau, a partir de 70%. Quanto mais amargo, melhor para a saúde. 

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