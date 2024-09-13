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Antioxidantes

7 benefícios da erva poejo para a saúde e como usá-la

A planta, conhecida por seu aroma e propriedades medicinais, é uma aliada no tratamento de diversas condições
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

13 set 2024 às 15:14

Publicado em 13 de Setembro de 2024 às 15:14

Imagem Edicase Brasil
A erva poejo é uma planta medicinal multifuncional Crédito: Shutterstock
A erva poejo (Mentha pulegium) é uma planta medicinal tradicionalmente valorizada por suas propriedades terapêuticas. Com um aroma característico e uma variedade de compostos ativos, o poejo tem sido utilizado ao longo dos anos para tratar uma série de condições de saúde. Desde a promoção da digestão até o alívio de problemas respiratórios, esta erva oferece múltiplos benefícios.
Conheça, a seguir, 7 vantagens do poejo para a saúde e descubra as melhores formas de incorporá-lo ao seu cotidiano para aproveitar ao máximo suas propriedades benéficas.

1. Alívio de problemas respiratórios

O poejo é frequentemente utilizado para aliviar sintomas de resfriados, tosse e bronquite. Suas propriedades expectorantes ajudam a liberar o muco acumulado nas vias respiratórias, facilitando a respiração.

2. Ajuda a tratar dores menstruais

A erva poejo é tradicionalmente usada para aliviar cólicas menstruais , devido às propriedades antiespasmódicas. Ela ajuda a relaxar a musculatura uterina, diminuindo a intensidade das dores.
“No período menstrual, as contrações uterinas aumentam, justamente para auxiliar na eliminação do endométrio. Para ajudar neste processo, há aumento de mediadores inflamatórios locais, e isso, associado à contratilidade uterina aumentada, pode causar dor do tipo cólica”, explica a ginecologista Dra. Juliana Sperandio, parceira de Pantys, marca de calcinhas absorventes para menstruação, maternidade e incontinência.

3. Efeito calmante

Com propriedades sedativas leves, o poejo pode auxiliar no controle da ansiedade e insônia. Seu consumo ajuda a acalmar o sistema nervoso, promovendo relaxamento. “O estresse é uma das causas principais da insônia. Grandes períodos de insônia deixam a pessoa cansada e irritada”, comenta Carine Eleutério, psicóloga e mestra pela Unifesp.

4. Auxília no tratamento de infecções urinárias

Graças às suas propriedades diuréticas e antimicrobianas, o poejo pode ser útil no tratamento de infecções do trato urinário, promovendo a eliminação de bactérias e toxinas por meio da urina.
Imagem Edicase Brasil
O poejo alivia problemas gastrointestinais ao relaxar a musculatura do trato digestivo e facilitar a eliminação de gases Crédito: Shutterstock

5. Ação digestiva

Suas propriedades carminativas e antiespasmódicas ajudam a aliviar problemas gastrointestinais, como gases, indigestão, cólicas e desconfortos abdominais. O poejo age relaxando a musculatura do trato gastrointestinal, o que facilita a eliminação de gases e alivia a sensação de inchaço e distensão abdominal.

6. Propriedades antioxidantes

O poejo contém compostos antioxidantes, que ajudam a combater os radicais livres no corpo, retardando o envelhecimento celular e fortalecendo o sistema imunológico. “As células do nosso corpo estão constantemente sujeitas a danos tóxicos pela formação de radicais livres, que são provenientes de reações que ocorrem na membrana das células e são responsáveis pela ocorrência de diversas enfermidades e processos degenerativos do organismo humano”, explica o cardiologista Bruno Ganem.

7. Alivia dores de cabeça

Graças ao seu efeito relaxante, o poejo pode ajudar a aliviar dores de cabeça tensionais , relaxando a musculatura e promovendo bem-estar. “Quando uma pessoa está estressada, o corpo libera hormônios do estresse, como o cortisol e a adrenalina, que causam a tensão dos músculos e vasos sanguíneos. Essa tensão pode levar a dores musculares na região do pescoço e da cabeça, resultando em dores de cabeça tensionais”, afirma a médica Elisa Rizkalla, profissional da área de Neurologia do AmorSaúde, rede de clínicas parceiras do Cartão de TODOS.

Como usar a erva poejo

A seguir, veja as principais formas de usar a erva poejo.
  • Chá: Consumido para tratar problemas digestivos, aliviar cólicas menstruais, reduzir ansiedade, melhorar o sono e combater infecções urinárias.
  • Infusão tópica: Aplicada diretamente na pele para aliviar irritações cutâneas e inflamações.
  • Compressa: Mergulhe um pano limpo na infusão de poejo e aplique sobre áreas doloridas.
  • Banho de ervas: A água com infusão de poejo pode ser usada em banhos relaxantes para reduzir dores musculares e promover relaxamento.
  • Óleo essencial (uso externo): Pode ser utilizado para massagens, aliviando dores musculares e promovendo bem-estar geral.

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