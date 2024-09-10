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Veganismo

8 dicas para adotar uma alimentação plant-based

Nutricionista dá dicas valiosas para quem deseja seguir uma dieta à base de plantas
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

10 set 2024 às 16:30

Publicado em 10 de Setembro de 2024 às 16:30

Imagem Edicase Brasil
Cada vez mais pessoas adotam dietas plant-based, como veganismo e o vegetarianismo  Crédito: nadianb | Shutterstock
Cada vez mais pessoas estão deixando de consumir produtos de origem animal em suas refeições. Existem várias formas de fazer isso, como as dietas plant-based , que incluem o veganismo, filosofia que exclui todos os produtos de origem animal do dia a dia, até em roupas e cosméticos; o vegetarianismo estrito, que retira alimentos de origem animal da dieta, e vertentes do vegetarianismo que inclui o consumo de leite e ovos. Também podem ser beneficiadas pessoas que comem carne eventualmente, mas preferem uma dieta à base de plantas.
A nutricionista Camila Dziegiecki, integrante da equipe da TotalPass , em parceria com a Fazenda Futuro, líder no setor plant-based , orienta como garantir proteínas, ingerir nutrientes essenciais e compreender os impactos de uma dieta baseada em plantas para a saúde.
Veja, a seguir, 8 dicas para se alimentar de forma saudável sem usar ingredientes de origem animal:

1. Combine proteínas vegetais com cereais

Incorpore alimentos como feijão, lentilha e tofu a cereais como arroz, quinoa e aveia para obter todos os aminoácidos essenciais.

2. Considere o uso de suplementos

Pode ser necessário suplementar algumas vitaminas, como B12 e ferro. Então consulte um profissional de saúde e mantenha seus exames em dia para garantir que seu corpo está tendo suas necessidades supridas.

3. Melhore o seu colesterol

Os alimentos vegetais não contêm colesterol , já que é um componente da carne animal, então uma alimentação à base de plantas pode ajudar a manter níveis saudáveis no sangue.
Imagem Edicase Brasil
As dietas à base de planta ajudam na saúde cardiovascular Crédito: Zigzigzig | Shutterstock

4. Reduza o consumo de gordura saturada

As dietas plant-based, geralmente, têm menos gordura saturada em sua rotina alimentar, o que pode te ajudar a ter uma uma saúde cardíaca melhor.

5. Aumente a ingestão de fibras

Consumir alimentos ricos em fibras solúveis, como leguminosas e grãos integrais, combinando com a ingestão adequada de água, ajuda a ter uma digestão mais saudável, no funcionamento do intestino e também auxilia no controle do colesterol.

6. Inclua antioxidantes e fitoquímicos

Sempre tenha espaço na sua alimentação para alimentos ricos em antioxidantes e fitoquímicos, que têm múltiplos benefícios para a saúde e vão enriquecer a sua dieta.

7. Planeje as refeições

Para maximizar os benefícios e reduzir qualquer risco ou problema, mantenha uma alimentação bem planejada e equilibrada, sem nunca descartar o acompanhamento de profissionais adequados.

8. É sobre inovar

Adotar uma alimentação à base de plantas (diferente do que muitos dizem) não significa que você vai parar de curtir a vida. Com o mercado expandindo cada vez mais seu portfólio de produtos, criando uma infinidade de cardápios e receitas sem ingredientes de origem animal, podemos aproveitar muito, inclusive o churrasco e a noite do hambúrguer!

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