Veja quais são os riscos de tomar remédio vencido

O consumo de medicamentos vencidos pode trazer sérios riscos à saúde Crédito: Kmpzzz | Shutterstock

Uma caixa, um baú ou um armário. Muitas pessoas têm em casa o que se convencionou chamar de “farmacinha”, ou seja, um conjunto de medicamentos que podem ajudar nas mais diversas moléstias do dia a dia, de dores de cabeça a problemas gastrointestinais.

Embora os especialistas não recomendem a automedicação, uma pesquisa do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade (ICTQ), divulgada em 2024, revelou que nove em cada dez brasileiros têm esse hábito. Mas o que fazer quando a validade dos medicamentos mantidos na farmacinha expira? Ainda é possível consumi-los? E, se não, onde descartá-los corretamente?

O consumo de remédios vencidos pode representar riscos significativos à saúde e deve ser evitado a todo custo, ressalta Ligia Burci, professora do curso de Farmácia da Universidade Positivo. “A eficácia dos medicamentos diminui com o passar do tempo, então, ao consumir um medicamento vencido, ele pode não fazer efeito nenhum, o que é especialmente preocupante para tratamentos contínuos, como os de hipertensão e diabetes, ou para o uso de antibióticos”, pontua.

Perigo do remédio vencido

O risco de ingerir um medicamento sem eficácia, além de não ajudar a curar os sintomas, também está na contribuição para o surgimento de patógenos mais resistentes à medicação, como as superbactérias. Um relatório publicado na revista The Lancet Regional Health , em 2023, mostrou que, só em 2019, 1,27 milhão de mortes ao redor do mundo foram causadas por resistência antimicrobiana (RAM).

E os efeitos do remédio vencido também podem ser prejudiciais para o paciente em questão, com efeitos variáveis. “Em alguns casos, o fármaco apenas não faz efeito. Já em outros, ele pode provocar problemas como alergias, intoxicação, náuseas, vômitos, lesões gástricas e até choque anafilático, em casos raros. Se o medicamento for tópico, como uma pomada, os efeitos podem incluir vermelhidão e manchas na pele”, alerta Ligia Burci.

É essencial tomar cuidado para não ingerir um remédio vencido Crédito: DedMityay | Shutterstock

Definição da validade dos remédios

A data de validade dos medicamentos é simplesmente a data-limite para que eles mantenham suas características de segurança e eficácia. Ela é estabelecida pelos fabricantes após uma série de estudos de estabilidade, que simulam as condições de armazenamento, temperatura e umidade de cada região em que esses medicamentos serão distribuídos.

“No Brasil, por exemplo, os testes são feitos em uma temperatura média de 30 °C e 75% de umidade relativa. Esses estudos garantem que o medicamento será eficaz dentro do prazo estipulado, desde que armazenado corretamente”, explica a professora.

O que fazer ao ingerir um remédio vencido?

O costume de guardar vários medicamentos juntos pode ser arriscado, visto que, muitas vezes, as embalagens originais dos produtos são descartadas. Assim, pode acontecer de uma pessoa ingerir um remédio vencido e só se dar conta depois.

“Ao perceber que ingeriu um remédio vencido, é importante ficar atento a qualquer sintoma. Caso surja algo diferente no corpo , é fundamental procurar um pronto-socorro e levar a embalagem do medicamento para que o profissional de saúde possa tomar as providências adequadas”, orienta a profissional.

Descarte de medicamentos vencidos

É importante saber como fazer o descarte correto de medicamentos cuja validade expirou. Além dos riscos à saúde, o descarte inadequado de medicamentos vencidos pode causar sérios danos ao meio ambiente.