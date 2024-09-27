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Propriedades medicinais

7 benefícios do orégano para a saúde e como usá-lo

Descubra como essa erva aromática pode contribuir para uma vida mais saudável
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

27 set 2024 às 10:00

Publicado em 27 de Setembro de 2024 às 10:00

Imagem Edicase Brasil
O orégano é uma erva que oferece diversos benefícios à saúde (Imagem: Madu Montenegro | Shutterstock) Crédito:
O orégano, uma erva muito utilizada na culinária, é mais do que apenas um tempero para realçar o sabor das receitas. De origem europeia, principalmente da região do Mediterrâneo, essa planta aromática é conhecida por sua versatilidade e propriedades medicinais. Isso porque ela é rica em nutrientes e compostos bioativos. A seguir, confira 7 benefícios do orégano para a saúde!

1. Rico em antioxidantes

O orégano é uma excelente fonte de antioxidantes, como os flavonoides e o ácido rosmarínico. Esses compostos ajudam a combater os radicais livres no corpo, que são moléculas instáveis responsáveis pelo envelhecimento precoce e o desenvolvimento de diversas doenças.
“As células do nosso corpo estão constantemente sujeitas a danos tóxicos pela formação de radicais livres, que são provenientes de reações que ocorrem na membrana das células e são responsáveis pela ocorrência de diversas enfermidades e processos degenerativos do organismo humano”, reforça o cardiologista Bruno Ganem.

2. Propriedades anti-inflamatórias

O orégano contém compostos com propriedades anti-inflamatórias que ajudam a reduzir a inflamação no corpo. Isso o torna útil no alívio de condições crônicas, como artrite, e pode também auxiliar na recuperação de lesões e inflamações musculares.

3. Contribui para a saúde digestiva

O orégano também desempenha um papel importante na saúde digestiva. Ele ajuda na produção de bile, facilitando a digestão de gorduras e promovendo o bom funcionamento do estômago. Além disso, a planta tem propriedades carminativas, ou seja, ajuda a reduzir gases e inchaço , sendo ideal para pessoas que sofrem de problemas gastrointestinais leves, como a indigestão.

4. Proteção contra doenças respiratórias

Graças às suas propriedades expectorantes e anti-inflamatórias, o orégano é benéfico para a saúde respiratória . Ele ajuda a aliviar sintomas de resfriados, asma e bronquite, facilitando a respiração ao reduzir o muco e a inflamação das vias aéreas. O chá desta planta, por exemplo, é frequentemente usado como um remédio natural para ajudar a aliviar tosses e dores de garganta.
Imagem Edicase Brasil
O orégano pode ajudar a prevenir infecções devido às suas propriedades antimicrobianas (Imagem: Piotr Zajda | Shutterstock) Crédito:

5. Propriedades antimicrobianas

Os óleos essenciais presentes no orégano têm propriedades antimicrobianas potentes. Eles são eficazes contra diversas bactérias e fungos, ajudando a prevenir infecções e manter o corpo protegido contra microrganismos prejudiciais. Essa qualidade é explorada até mesmo na indústria alimentícia.
Em estudo da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos de Pirassununga (FZEA) da Universidade de São Paulo, liderado pela médica-veterinária e doutora em engenharia de alimentos Rafaella de Paula Paseto Fernandes, o orégano tem grande potencial como antioxidante e, por isso, poderá ser usado como conservante natural de carnes.

6. Melhora a saúde do coração

O orégano pode contribuir para a saúde cardiovascular, graças à presença de antioxidantes e ácidos graxos essenciais que ajudam a reduzir o colesterol LDL (ruim) e melhorar o colesterol HDL (bom). Além disso, a planta tem propriedades anti-inflamatórias que ajudam a proteger as artérias contra a inflamação, contribuindo para um coração mais saudável.
“O grande problema dos altos níveis de colesterol no sangue está no fato de ser uma intercorrência silenciosa. O colesterol aumentado pode não causar sintoma nenhum, obstruindo as artérias aos poucos. Então, em alguns casos, a primeira manifestação da alta do colesterol é um evento como infarto ou derrame, quando já é tarde para prevenir”, alerta a cirurgiã vascular e angiologista Dra. Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular.

7. Auxilia no controle de diabetes

O orégano tem potencial para ajudar no controle dos níveis de açúcar no sangue . Alguns estudos, como o realizado pela Universidade de Franca, no interior paulista, sugerem que o ácido rosmarínico da planta pode ajudar a baixar os níveis de glicemia do sangue, o que é benéfico para pessoas que sofrem de diabetes tipo 2.

Formas de consumo

O orégano pode ser incluído na alimentação de diversas maneiras, realçando o sabor dos pratos e fornecendo seus benefícios à saúde. Veja algumas formas de consumo:
  • Em saladas frescas ou molhos;
  • Como tempero para massas e pizzas;
  • No preparo de chás ou infusões;
  • Adicionado a carnes, aves e peixes;
  • Em omeletes e tortas;
  • Incorporado em óleos aromatizados.
Com suas propriedades nutritivas e terapêuticas, ele se torna um excelente aliado para quem busca uma vida mais saudável e equilibrada.

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