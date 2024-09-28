Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Se Cuida
  • Horário de verão faz bem ou mal para a saúde? Entenda
Comportamento

Horário de verão faz bem ou mal para a saúde? Entenda

Enquanto uma hora a mais no dia pode representar mais oportunidade de desenvolver atividades, o sono é diretamente prejudicado caso a rotina não seja adaptada
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 

28 set 2024 às 08:23

Publicado em 28 de Setembro de 2024 às 08:23

Horário de verão
Quando se adianta uma hora no relógio o impacto na saúde é ainda maior Crédito: Shutterstock
A possível volta do horário de verão tem gerado polêmica nos últimos dias. De um lado, os que amam ter um dia mais longo. Do outro, os que não suportam acordar e ainda estar escuro. Mas, para além do gosto pessoal, há algum benefício para a saúde em mudar o fuso horário?
Na opinião do clínico-geral Luciano Magno, depende. Ao adiantar uma hora no relógio, a rotina do dia também tem que ser adaptada e o corpo leva um tempo para se adequar aos novos horários, o que pode incomodar no começo.
"Vai depender da adaptação de cada pessoa ao novo horário. Pesquisas mostram que cerca de 25% das pessoas não se adaptam ao horário e podem sentir seu corpo mais pesado, fadiga e irritabilidade", diz.
Por outro lado, depois que o corpo está acostumado, essa hora extra no dia pode ser aproveitada com a prática de atividades físicas, passeios e outras atividades prazerosas, o que também traz benefícios. "Até mesmo em relação ao trabalho, dá para administrar e criar um horário mais estendido e flexível", comenta.
O médico chama a atenção, porém, que quando o assunto é impacto no corpo, essa mudança de horário mexe justamente com o relógio biológico. Por menor que pareça, a alteração desregula o ciclo de liberação de hormônios como a melatonina e o cortisol, o que pode prejudicar o sono e a rotina.
"Tem pessoas que não vão conseguir dormir, outras, não vão ter fome na hora do almoço, outras vão acordar sonolentas, porque precisariam de mais uma hora para dormir. Ao tirar uma hora de sono, isso faz com que o indivíduo coma uma hora mais cedo, durma uma hora mais cedo e isso provoca uma mudança na rotina do organismo de cada um. Quando se adianta um horário, como no início do horário de verão, o impacto na saúde é ainda maior", explica a pneumologista e médica do sono Jéssica Polese.
"Da parte da medicina do sono, sempre que se muda a rotina, gera-se um impacto no organismo. Mesmo que seja acordar uma hora mais cedo ou dormir uma hora mais cedo, isso terá um impacto na saúde do indivíduo"
Jéssica Polese - Pneumologista e médica do sono
Os impactos dessa alteração no relógio podem se manifestar de maneiras diferentes. Enquanto algumas pessoas podem sofrer com insônia ou sono durante o dia, outras podem perder o apetite no horário do almoço, o que pode ocasionar em problemas  gastrointestinais, irritabilidade e baixa concentração.
"Existe ainda a questão da mudança do horário em que o paciente toma as medicações. Às vezes ele é hipertenso e tem o hábito de tomar a medicação num certo horário, mudar esse horário com certeza vai afetar o organismo do indivíduo", completa a médica. 
Ou seja, de acordo com a médica do sono, ainda que o gosto pessoal prevaleça, para analisar os benefícios do horário de verão no corpo é preciso também avaliar como a rotina fica durante este período.
"Se o indivíduo acorda mais cedo, e dorme mais cedo, tudo bem, porque mantém o número de horas por noite. O problema do horário de verão é que as pessoas querem fazer mais coisas, ficar acordadas até mais tarde. Então, se fica acordada até mais tarde e acorda no mesmo horário de antes, está perdendo horas de sono. E isso é prejudicial", explica.

Veja Também

Vai correr a Dez Milhas Garoto? Confira dicas de alimentação e preparação física

Confira os benefícios da natação para a saúde

Nutrientes essenciais: saiba o que são e como incluí-los na dieta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde Horário de Verão se Cuida
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Obras na calçada da Ponte de Camburi
Calçada na Ponte de Camburi é fechada e pedestres se arriscam em ciclovia
Imagem de destaque
Ilhas de Vila Velha são fechadas para a reprodução de aves
Mirela Moreira e Cadu Caruzzo farão show no Festival Música e Sustentabilidade
Festival gratuito de música e sustentabilidade em Jacaraípe terá Cadu Caruzzo e Bloco Ratazanas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados