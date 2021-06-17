5 fatores que prejudicam a saúde dos seus olhos

Alguns hábitos no dia a dia podem piorar ainda mais a saúde dos olhos Crédito: Freepik

Uma queixa comum entre tantas nesta pandemia : nossos olhos estão mais cansados. Trabalhar e estudar em casa demandou um esforço maior da visão, que ficou praticamente voltada para as telas. E as consequências já estão aí. Olho seco, dor de cabeça, maior dificuldade para enxergar...

Nem todo mundo sabe, mas há alguns hábitos no dia a dia que podem piorar ainda mais a saúde dos olhos. O estresse, a falta de sono, uma alimentação ruim e a exposição solar são alguns dos fatores que prejudicam a visão.

O oftalmologista Rafael de Paiva Oliveira, do Hospital de Olhos de Vitória (HOV), lembra que o uso de computadores, tablets, smartphones e a realização de atividades para perto, como leitura, de forma geral, não fazem mal à saúde dos olhos. O excesso dessas atividades, no entanto, pode gerar um “cansaço visual”. “Dores de cabeça, lacrimejamento, ardência e perda de foco estão entre as queixas mais comuns no consultório”, destaca.

“Com a pandemia, as pessoas ficaram mais tempo expostas às telas, causando aumento da secura ocular em todo mundo. A falta do piscar, quando estamos em frente às telas, causa atrofia das glândulas lacrimais. Além disso, esse excesso também causa fadiga ocular, pois os músculos oculares não têm descanso com o excesso de esforço visual para perto”, concorda a oftalmologista Liliana Nóbrega.

Mesmo com o home-office e as aulas on-line, é possível aliviar essa sobrecarga. “É importante dar pausas e piscar. Além de fazer pausas e olhar para o infinito, a fim de causar relaxamento dos músculos oculares”, orienta a especialista.

Rafael Oliveira afirma que o ajuste do brilho das telas também é importante para que não seja muito intenso.

O oftalmologista Rafael Oliveira afirma que o ajuste do brilho das telas não pode ser muito intenso Crédito: Hospital de Olhos de Vitória/Divulgação

SONO

Outro reflexo dos tempos de Covid-19 , o sono de má qualidade, também interfere na saúde ocular. “Os olhos ficam mais ressecados e cansados. E pessoas que sofrem de apneia e necessitam usar o aparelho CPAP, por exemplo, podem sofrer com o fluxo de ar que sai do equipamento, que afeta a lubrificação dos olhos”, observa Liliana Nóbrega.

O sol, um já conhecido vilão para a pele, também é nocivo para os olhos. De acordo com Liliana, a exposição solar, em certa medida, é altamente benéfica. “A exposição solar ao ar livre para crianças em formação é importante, pois isso libera hormônios que impedem o crescimento excessivo da esclera, o branco do olho, o que faz aumentar a miopia nos pequenos. Durante a pandemia, a falta de atividade ao ar livre fez aumentar a miopia na infância”, comenta.

O ideal, diz a oftalmologista, é se expor ao sol com proteção. “A exposição solar nos olhos tem que ser prevenida com o uso de óculos de sol. Essa proteção é fundamental, pois diminui a chance de câncer de pele ao redor da pálpebra e também dentro do olho, além de evitar a formação de catarata precoce e degeneração macular”.

ALIMENTAÇÃO TAMBÉM INTERFERE NA SAÚDE DOS OLHOS

O sono de má qualidade, também interfere na saúde ocular Crédito: Freepik

Uma alimentação pobre em nutrientes também não faz bem à visão. Há alimentos que podem ter um efeito muito positivo na saúde dos olhos e que devem fazer parte da dieta de todo mundo. Para melhorar o problema dos olhos secos, vale apostar em alimentos ricos em ômega 3 como salmão, atum , sardinha, azeite e abacate. “Castanhas também são benéficas para a lágrima”, diz Liliana Nóbrega.

“Para as células da retina, especialmente pacientes que têm degeneração macular relacionada à idade, alimentos ricos em vitaminas e antioxidantes são benéficos, como: verduras de cor verde escura como couve, espinafre e vegetais de cores variadas, além de ovos, que contêm luteína, um carotenoide com pigmentação amarela, essencial ao bom funcionamento do organismo, já que este é incapaz de sintetizá-lo. A luteína pode ser encontrada em alimentos como milho, couve, rúcula, espinafre, brócolis ou ovo”, complementa ela.

Rafael Oliveira também destaca o poder dos alimentos. “Vegetais e folhas de cor verde escura, como espinafre, couve e brócolis são exemplos de alimentos ricos em luteína e zeaxantina que contribuem na prevenção de desenvolvimento de degeneração macular relacionada à idade”, aponta.

Mesmo com a pandemia exigindo que as pessoas fiquem mais tempo em casa, é importante manter as consultas com o oftalmologista em dia. “Podem existir alterações refracionais, ou ‘grau de óculos’, como problema chave, seja por desatualização dos óculos seja pela não detecção de um grau existente. Por isso, exames oftalmológicos periódicos são extremamente importantes para diagnosticar e tratar essas condições”, frisa Rafael, do Hospital de Olhos de Vitória.

CONFIRA OS FATORES QUE PREJUDICAM SEUS OLHOS:

É importante manter as consultas com o oftalmologista em dia Crédito: Freepik

Exposição exagerada ao sol Os olhos também precisam de descanso! Isso significa fazer pausas no trabalho ou no estudo diante do computador ou do tablet e direcionar o olhar para longe. Isso estimulará a musculatura ocular, evitando fadiga. Lembre-se de piscar com mais frequência também para ajudar a lubrificar o olho, evitando problemas de ressecamento. Dormir mal, de maneira insuficiente, compromete a saúde ocular. Estudos mostram que esse mau hábito aumenta o risco de alterações vasculares na retina, podendo prejudicar a visão a médio e longo prazo. Comer bem, de forma equilibrada e variada, com riqueza de nutrientes, faz bem ao corpo como um todo. E os olhos se beneficiam muito de uma dieta rica. Aposte em vegetais de cor escura e de cor laranja. A cenoura, devido à presença de vitamina A, contribui para o bom funcionamento da retina e proteção da córnea. Outros alimentos alaranjados também têm esse benefício, como a abóbora e o mamão. Frutas cítricas são ricas em vitamina C e contêm potentes antioxidantes que previnem e impedem a evolução de doenças, como o glaucoma e surgimento de catarata. Inclua laranja, limão e morango em sua dieta. O acompanhamento anual com oftalmologista é importante para detecção precoce de doenças oculares. Quem faz uso de lentes de contato ou óculos de grau, deve manter as consultas de rotina. Uma lente defasada pode levar a um esforço visual, prejudicando a saúde dos olhos. E sem falar nos problemas que podem ser tratados precocemente. O sol é benéfico para a saúde como um todo. E com os olhos não é diferente. Mas o exagero pode levar a problemas, como catarata precoce e degeneração macular. Use sempre óculos de lente escura com proteção contra os raios ultravioletas.