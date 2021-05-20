Saúde em evidência: o que aprendemos após um ano de pandemia

Durante a pandemia, muito se falou em buscar práticas mais saudáveis, que fazem bem para o corpo e a mente Crédito: StockSnap/Pixabay

Nunca lavamos tanto as mãos. Um ato simples de higiene que ganhou uma importância enorme desde que um novo vírus mortal apareceu e assolou o planeta, mais de um ano atrás.

O novo coronavírus chegou por aqui para mostrar como nossa vida é frágil e que nossa saúde precisa estar em dia. E aprendemos na marra que os cuidados vão muito além de abrir a torneira da pia.

Se há algo positivo que a pandemia de Covid-19 trouxe foi mostrar que certos hábitos podem ser destrutivos e precisam ser mudados com urgência se o objetivo é ter estrutura física e mental para passar por uma doença tão grave.

Uma pesquisa da consultoria Oliver Wyman mostra que em torno de 44% dos brasileiros estabeleceram novas prioridades de vida durante a pandemia.

O medo de adoecer fez muita gente virar atleta de um dia para o outro. Outros tantos passaram a comer melhor, param de fumar e estão bebendo menos. Muitos foram cozinhar, costurar, pintar, ler, meditar para espantar outros males. Ou marcaram uma consulta depois de um tempão longe do médico.

O projeto #SeCuida, produzido pelo Estúdio Gazeta, vai abordar ao longo do ano diversos conteúdos sobre saúde e bem-estar, focando nas mudanças no estilo de vida das pessoas impulsionadas pela ameaça do coronavírus

O autocuidado não é mais só uma palavra do dicionário. Passou a ser incorporado ao dia a dia. E a classe médica teve que rever muitos conceitos e recomendações para lidar com os efeitos colaterais da Covid (e são muitos).