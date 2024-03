Boas escolhas

5 dicas cruciais para alcançar um envelhecimento saudável

Para todos que têm a oportunidade de viver muito, a velhice é uma certeza e, com ela, vêm as alegrias e também os desafios próprios dessa fase da vida, que demanda cuidados com a saúde

Idosa se exercitando. (Shutterstock)

Dados da World Population Prospects, divulgados pela Organização das Nações Unidas (ONU), mostram que até 2050 uma em cada seis pessoas no mundo terá mais de 65 anos, chegando a 16% da população mundial.

O envelhecimento é um processo contínuo e gradual de alterações naturais que começam na idade adulta, fase em que muitas funções corporais e neurológicas podem declinar-se naturalmente, variando de acordo com cada indivíduo.

“É possível envelhecer de forma saudável, mas isso é o resultado de escolhas que a pessoa faz ao longo da vida. O que um jovem faz hoje irá determinar a saúde dele na terceira idade. Não fumar, não ingerir bebidas alcoólicas em excesso, fazer atividade física e adotar uma alimentação equilibrada são medidas de prevenção que contribuem para que o indivíduo desfrute de uma velhice com saúde e qualidade de vida”, explica o médico geriatra Gustavo Genelhu.

Segundo o especialista, algumas doenças são mais comuns em pessoas idosas, como osteoporose, hipertensão, diabetes, artrites, doenças cardiovasculares e algumas degenerativas, como Alzheimer e Parkinson.

O geriatra Gustavo Genelhu dá dicas de como envelhecer bem. (Divulgação)

O avanço da idade pode interferir no funcionamento do organismo, ocasionando algumas patologias, por isso é fundamental adotar um estilo de vida saudável com boa alimentação, prática de exercícios e acompanhamento médico regular Gustavo Genelhu • Geriatra

Um dos problemas de saúde que pode comprometer a vida do idoso é a obesidade. Por isso, é preciso priorizar uma alimentação equilibrada e evitar o sedentarismo.

“A obesidade na terceira idade pode favorecer o surgimento de doenças e também trazer complicações às comorbidades já existentes. O idoso aumenta a chance da perda do equilíbrio, aumentando o risco de quedas e, além disso, são maiores as chances de desenvolver artrites, diabetes, hipertensão arterial e doenças cardíacas”, alertou o geriatra.

5 dicas para envelhecer com saúde

1 - Pratique atividade física regular

Além de fortalecer a musculatura e ajudar a prevenir doenças cardiológicas e outras enfermidades, fazer exercícios contribui para a melhora do humor, dá mais disposição e ajuda a combater distúrbios emocionais, como ansiedade e depressão. Mas atenção: o exercício precisa ser autorizado pelo seu médico e orientado por um educador físico.

2 – Alimente-se bem

Na terceira idade, é comum que os idosos apresentem perda de apetite, e isso pode causar um déficit nutricional e comprometer a saúde. Com a ajuda do seu médico ou de um nutricionista, adote uma dieta com alimentos que você gosta e com valores nutricionais importantes para o bom funcionamento do organismo. E lembre-se também de ingerir, pelo menos, dois litros de água por dia.

3 – Mantenha a vacinação em dia

As vacinas são aliadas importantes que ajudam a prevenir doenças que prejudicam a saúde do idoso, como gripes, pneumonia, entre outras enfermidades. Mas atenção: os imunizantes devem ser prescritos pelo médico.

4 – Evite o isolamento

A socialização é muito importante para a saúde física e mental do idoso. O contato e a interação com amigos e familiares ajudam a combater a solidão, mantêm a mente ativa, diminuem o estresse e previnem problemas, como depressão e angústia, comuns na terceira idade. Os familiares precisam estar atentos a esta necessidade e inserir o idoso em suas atividades.

5- Vá ao médico regularmente

Ir ao médico regularmente é fundamental para prevenir e controlar doenças. E ainda, detectar patologias em sua fase inicial, o que aumenta muito as chances de um tratamento bem-sucedido. Mesmo que não esteja sentindo nada, é importante fazer visitas regulares ao médico para se certificar de que está tudo bem.

