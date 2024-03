Energia: 6 vitaminas caseiras para o pré-treino

Os alimentos consumidos antes do treino desempenham um papel fundamental, pois são eles que fornecerão energia para o corpo e ajudarão a promover o ganho de massa magra

A alimentação é um dos fatores essenciais para quem deseja manter a saúde do corpo e aumentar a qualidade de vida, principalmente quando o objetivo é emagrecer ou ganhar massa muscular . Nesse sentido, os alimentos consumidos antes do treino desempenham um papel fundamental, pois são eles que fornecerão energia para o corpo e ajudarão a promover o ganho de massa magra.

Dessa forma, evitar praticar exercícios físicos em jejum é sempre recomendado, como indica Tamara Stulbach, especialista em nutrição esportiva. “Independentemente do horário da atividade física, é importante sempre se alimentar com cerca de uma hora de antecedência e não deixar de comer também logo após o exercício ou em até uma hora”, indica a especialista.

Por isso, confira 6 receitas de vitaminas deliciosas e nutritivas para você consumir antes do treino!

Vitamina de banana com aveia

Ingredientes

Modo de preparo

Dica: sirva decorada com rodelas de banana e canela em pó.

Vitamina de batata-doce

Ingredientes

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as batatas e cubra com água. Leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Após, escorra a água, espere amornar, descasque e coloque no liquidificador. Adicione o leite de coco, a castanha-de-caju e o mel e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.