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Aliada na digestão

Ora-pro-nóbis: 7 motivos para incluir a planta na alimentação

Ela ajuda na digestão, melhora a imunidade e ainda é uma fonte vegetal de proteína, o que a torna excelente para quem busca uma alimentação mais equilibrada

Publicado em 08 de Janeiro de 2026 às 16:30

Portal Edicase

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Publicado em 

08 jan 2026 às 16:30
A ora-pro-nóbis pode ser uma aliada na digestão, imunidade e saciedade (Imagem: Mirian Goulart Nogueira | Shutterstock)
A ora-pro-nóbis pode ser uma aliada na digestão, imunidade e saciedade Crédito: Imagem: Mirian Goulart Nogueira | Shutterstock
Cada vez mais presentes nas feiras e nas hortas urbanas, as PANCs (Plantas Alimentícias Não Convencionais), como a ora-pro-nóbis, têm ganhado espaço na mesa de quem busca uma alimentação saudável e sustentável. Isso porque elas apresentam enorme potencial nutricional, como vitaminas, minerais e fibras, sendo ótimas para diversificar as refeições sem gastar muito. 
“Elas costumam ser mais acessíveis, já que muitas podem ser cultivadas em casa, e ainda oferecem um perfil nutricional excelente”, explica a nutricionista Dani Borges.

Benefícios da ora-pro-nóbis

Entre as PANCs, a ora-pro-nóbis se destaca por seu alto teor de proteínas fibras. Essa planta trepadeira, muito comum em Minas Gerais, ganhou o apelido de “carne dos pobres” devido ao seu valor nutricional.

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De acordo com Dani Borges, incluí-la na dieta pode trazer inúmeros benefícios. “Ela ajuda na digestão, melhora a imunidade e ainda é uma fonte vegetal de proteína, o que a torna excelente para quem busca uma alimentação mais equilibrada”, afirma.
A ora-pro-nóbis, rica em fibras e proteínas, é uma ótima opção para incluir na dieta (Imagem: cabuscaa | Shutterstock)
A ora-pro-nóbis, rica em fibras e proteínas, é uma ótima opção para incluir na dieta Crédito: Imagem: cabuscaa | Shutterstock

Motivos para incluir ora-pro-nóbis na alimentação

Além de ser uma opção sustentável e acessível, a ora-pro-nóbis entrega mais do que sabor. Confira, abaixo, alguns motivos para inserir essa PANC na alimentação:
  • Rica em proteínas: possui cerca de 25% de proteína na sua composição, sendo uma excelente opção para vegetarianos e veganos;

  • Melhora a digestão: suas fibras ajudam no funcionamento do intestino, prevenindo prisão de ventre;

  • Fortalece a imunidade: é fonte de vitamina C, essencial para o sistema imunológico;

  • Auxilia na saúde da pele: contém antioxidantes, que ajudam a combater o envelhecimento precoce;

  • Ajuda na saciedade: seu alto teor de fibras prolonga a sensação de saciedade, auxiliando no controle do peso;

  • Contribui para a saúde dos ossos: a presença de cálcio, magnésio e ferro favorece a manutenção da estrutura óssea e o bom desempenho muscular;

  • Auxilia no controle do colesterol: as fibras presentes ajudam a reduzir a absorção de gorduras, colaborando para o equilíbrio dos níveis de colesterol no sangue.

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