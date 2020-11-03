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Casa de vó pode tudo?!

Será que os avós estragam os netos? Especialista analisa relação

A casa dos avós é, normalmente, um lugar em que os netos gozam de mais liberdade; sem o controle dos pais, a rotina pode mudar. Psicóloga Adriana Müller dá dicas para pais e avós

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 20:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2020 às 20:19
Relação entre neta e avó
Relação entre neta e avó Crédito: Pixabay
A casa dos avós é, normalmente, um lugar em que os netos gozam de mais liberdade. Sem o controle dos pais, a rotina de alimentação, os hábitos com os eletrônicos, entre outros, podem mudar com a permissão dos donos da casa. Mas será que os avós "estragam" os netos?
Segundo a psicóloga e comentarista da Rádio CBN Vitória Adriana Müller a resposta é simples: sim. Ainda de acordo com a especialista, não há mal nenhum agir assim, uma vez que educar e vigiar o comportamento dos filhos são obrigações dos pais.
"É um momento de curtir cada etapa da vida sem a lista dos pais. Quando chegamos no ponto de ser avó, estamos em outra etapa da vida, é um momento diferente, de deixar, de permitir. A missão de educar é dos pais. Cuidar, proteger, orientar, saber quem são os amigos, são atribuições dos pais", comenta Adriana Müller.
Ela ainda lembrou que os filhos crescem rápido e, por isso, é hora de curtir os netos com menos responsabilidades.
A diminuição das exigências não é, necessariamente, uma ausência de regras, segundo a comentarista da CBN Vitória. Dessa forma, "para manter a harmonia", Adriana Müller explica que os avós podem ajudar na criação seguindo duas premissas básicas.

CONVERSA ENTRE ADULTOS

"Precisamos lembrar que os avós já foram pais. Sabem a dificuldade de educar, levar todas as responsabilidades. Por isso, os avós precisam ajudar, não é hora de desautorizar, criar conflito, não é hora de dificultar a vida dos pais. Contribuam para o respeito entre os pais e filhos", ressalta.
"Coloque o seu ponto de vista, dê sugestões, sem ordens. Se os pais chegaram dizendo algo, esclareça alguma dúvida. Assim os avós podem contribuir, ajudando, ao invés de desafiarem", destaca.

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