Relacionamento entre vizinhos: qual é o seu perfil no dia a dia?

População fica mais tempo dentro de casa: como fica o relacionamento entre vizinhos? Crédito: Shutterstock

Desde a chegada do novo coronavírus ao Brasil em meados de março, uma parcela da população passou a ficar mais tempo dentro de casa. O trabalho, o lazer e até a rotina de exercícios físicos precisaram ser realizados no conforto do lar para garantir as medidas de isolamento, na tentativa de evitar o contágio e proliferação do vírus. Assim, a residência ganhou um novo significado para muita gente. Mas como lidar com essa nova realidade considerando a presença mais constante dos vizinhos?

Segundo a psicóloga e comentarista da Rádio CBN Vitória , Adriana Müller, a relação com os vizinhos deve ser baseada no respeito. O período de fim de ano que estamos vivendo é naturalmente um "momento de reflexão" sobre nosso comportamento de forma geral e em grupo - principalmente se você mora em um prédio ou conjunto residencial.

Este ano, em especial, as festas de fim de ano em meio a pandemia e sem a vacina, serão novos desafios desse restinho de 2020. Além da preocupação em conter a transmissão da Covid-19, será preciso conciliar as comemorações com quem mora ao lado.

"A forma como nos comportamos como vizinho reflete a nossa maneira de ser. Uma relação respeitosa precisa acontecer. Estabelecemos como limite de nossa alergia e comemoração as paredes da nossa casa. O que acontece dentro de casa não pode invadir o lado do vizinho" Adriana Müller - Psicóloga e comentarista da Rádio CBN Vitória

Em entrevista ao jornalista Fábio Botacin durante o CBN e a Família, Adriana Müller acrescentou que o diálogo e evitar ser explosivo são as duas melhores estratégias para manter boas relações.

"Ficar dentro de casa não é algo exclusivo para uma pessoa. Não temos a possibilidade de sair de casa, funciona para todos nós. A melhor ideia é entender que isso vai passar. A gente não precisa fazer tudo hoje, agora, para já. Teremos momentos para festejar", explica.

De acordo com a psicóloga, no caso das crianças, os pais devem assumir a responsabilidade e orientar os pequenos.

"A criança não tem a maturidade de entender que minha liberdade termina onde começa a do outro. São conceitos muito abstratos", completa.

À CBN Vitória, Adriana Müller ainda detalhou alguns perfis de vizinhos. Confira:

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