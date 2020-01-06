Moda entre influenciadores, tomar sol nas partes íntimas é mesmo saudável?

A influencer Meagan, da Califórnia (EUA), é adepta do sol nas partes íntimas Crédito: Reprodução/Instagram

Tomar sol, com moderação, faz bem à saúde. Isso ninguém discute. Mas uma moda, principalmente da turma mais naturista, anda causando estranheza. Tem gente adotando o banho de sol nas partes íntimas e alardeando por aí que as maravilhas desse método, que vem sendo chamado de "perineum sunning".

É isso mesmo! Tomar sol na genitália, segundo os adeptos dessa mania, seria benéfico em vários sentidos: aumentaria a energia do organismo, a imunidade e o bem-estar em geral, melhoraria o sono, aumentaria a libido, entre outras vantagens.

Tomar sol nas partes íntimas virou tendência

A história viralizou desde que a influenciadora americana Megan Whitson, dona do perfil @metaphysicalmeagan, postou fotos nua, com as pernas para cima, se bronzeando na região íntima, recomendando que seus mais de 30 mil seguidores fizessem o mesmo por, pelo menos, cinco minutos por dia. O ponto vital, diz Meagan, seria o períneo, ou seja, entre o ânus e a vagina.

Outros influenciadores também começaram a imitá-la, como o também americano Troy Casey, que é terapeuta holístico e defende que a técnica serve, inclusive, para desinfetar a genitália dos germes.

A dermatologista Juliana Drummond diz que, de fato, o sol tem um efeito benéfico nessa questão do bem-estar, ajudando a elevar os neurotransmissores que dão essa sensação de prazer. "Mas não é sol em partes íntimas. É um banho de sol em geral e em pequenas quantidades", observa ela.

Tomar sol na região íntima, de acordo com a médica, não é de todo ruim. "Costumo até indicar para crianças, na fase das fraldas, quando a região genital fica muito quente e úmida, o que favorece a proliferação de fungos, como a cândida, e de bactérias. Então, alguns bebês, quando apresentam sinais de infecção, deixo recomendado que façam uma exposição solar na genitália como uma ação antiséptica. São poucos minutos. Se for bem cedo, antes das 10h, ou depois das 16h, pode pegar sol por 10 a 15 minutos. Se for no horário de sol mais forte, bastam cinco minutinhos", orienta ela.

Risco

Já para adultos, aponta a médica, essa prática pode ser mais prejudicial do que saudável. "É uma pele que nunca está exposta. O risco de queimadura é maior. Se a pessoa quiser mesmo assim pegar sol, recomendo que aplique filtro solar no períneo. Mas não deve aplicar na região de mucosa, como na vagina, por exemplo".

A dermatologista Ingrid Telles também alerta para o perigo de traumas na região. "É uma pele muito sensível. Existem mucosas ali. A exposição solar, todos os dias, sem filtro solar, pode causar queimaduras. Fora que essas pessoas expõem o corpo todo ao sol. Há risco ainda de envelhecimento precoce da pele, manchas e câncer de pele".

A dermatologista Krishna Sandoval reforça o alerta: "O períneo é uma área do corpo sensível, não habituada ao sol. Por isso, o bronzeamento nessa região pode aumentar a incidência de câncer de pele no local. Nessa região também é frequente ter nevus - pintas - que podem vir a sofrer alterações com a exposição ao sol desprotegida e evoluírem para câncer de pele. Nesses casos o diagnóstico poderá ser mais tardio pelo local que não é facilmente visível", destaca ela.

O ator Josh Brolin, que interpreta o vilão Thanos no filme Vingadores, testou o método e sofreu queimaduras na região anal. Depois, ele foi às redes sociais para alertar seus seguidores sobre o perigo de tomar sol nas partes íntimas. Não faça isso! Eu passaria o dia fazendo compras com a minha família e, em vez disso, estou colocando gelo e passando cremes antiqueimaduras por causa da dor, revelou.

Já a médica ginecologista Lorena Baldotto não vê tanto problema assim na tal da ""perineum sunning". "Eles recomendam cinco minutos de exposição. Igual se faz com os bebês mesmo. Quando somos bebês, a gente não toma banho de sol peladinho? Serve pra absorver vitaminas, tratar icterícia, evitar assaduras... Acontece que, com a vida adulta e a cultura, isso deixa de ser feito por questões morais. Do ponto de vista energético o sol tem muita vantagem sim. Ele tem poder bactericida. Então, pode ajudar sim!", comenta ela.

Mas será que se a pessoa tomar banho de sol assim, como veio ao mundo, ela pode ter sua libido aumentada? Para a ginecologista, não há nada comprovado. Porém, vale tentar. "Pode ser que aumente sim. Não somente pela exposição ao sol em si, mas pela sensação de liberdade, por quebrar os paradigmas do pudor, pela sensação de proibido e por ser provocativo. Eu tenho certeza que a libido iria aumentar por essas questões", diz Lorena Baldotto.