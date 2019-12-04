Maioria dos transtornos mentais começa na infância, diz psiquiatra

Os transtornos mentais diagnosticados em adultos surgiram ainda na infância em mais de 70% dos casos. Os dados fazem parte de um estudo realizado pelo Instituto de Psiquiatra da USP e revelam que grande parte desses pacientes não contou com nenhum tipo de tratamento ao longo dos anos. Em entrevista, a psiquiatra Monique Ribeiro explica melhor o assunto.