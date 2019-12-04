Maioria dos transtornos mentais começa na infância, diz psiquiatra

Os transtornos mentais diagnosticados em adultos surgiram ainda na infância em mais de 70% dos casos. Os dados fazem parte de um estudo realizado pelo Instituto de Psiquiatra da USP e revelam que grande parte desses pacientes não contou com nenhum tipo de tratamento ao longo dos anos. Em entrevista, a psiquiatra Monique Ribeiro explica melhor o assunto.
O que caracteriza um transtorno mental?
É um conjunto de percepções, pensamentos, emoções e comportamentos anormais. São várias condições que afetam a mente, provocando desconforto emocional e distúrbios de conduta, entre outros. Entre os principais estão as psicoses, a esquizofrenia, a depressão, os transtornos de desenvolvimento e a deficiência intelectual.
Quando surgem os primeiros sinais?
Os primeiros sintomas surgem na primeira infância, que vai de zero a seis anos. Muitas vezes são crianças que foram expostas a situações e traumas que prejudicaram sua saúde mental.
Quais são os sintomas que devem despertar atenção de pais e educadores?
Medo, ataques de pânico, ansiedade, fobia, problemas para dormir, agressividade, irritabilidade, apatia, déficit de atenção... É muito importante verificar como essa criança age em situações de estresse ou quando ela é contrariada, por exemplo.
O que causa um transtorno mental?
Existem vários fatores, mas os principais são hereditários, biológicos, psicológicos e ambientais, incluindo aspectos sociais e culturais.
Existem fatores de risco? Quais?
Sim. Várias situações podem desencadear ou piorar o quadro. Entre as principais estão os eventos traumáticos, a vulnerabilidade social, os maus tratos na infância, as doenças crônicas o baixo nível de escolaridade.
Como é feito o diagnóstico nas crianças?
Nem sempre é fácil fazer esse diagnóstico em crianças. Se os pais perceberem algum dos sintomas de forma persistente, o mais indicado é procurar ajuda especializada, de um psiquiatra ou psicólogo. Esse profissional vai avaliar a situação e o desenvolvimento da criança dentro desse cenário.
E o tratamento?
O mais comum é indicar a psicoterapia com abordagem infantil, que pode ser combinada com um tratamento medicamentoso, com estimulantes, antidepressivos ou antipsicóticos, dependendo do caso.