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Saúde mental

Maioria dos transtornos mentais começa na infância, diz psiquiatra

Entre os principais transtornos estão as psicoses, a esquizofrenia, a depressão, os transtornos de desenvolvimento e a deficiência intelectual.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2019 às 13:45

Publicado em 04 de Dezembro de 2019 às 13:45

Menina sozinha, abraçando um urso de pelúcia: a maioria dos transtornos mentais começam na infância Crédito: Arquivo/Ag
Os transtornos mentais diagnosticados em adultos surgiram ainda na infância em mais de 70% dos casos. Os dados fazem parte de um estudo realizado pelo Instituto de Psiquiatra da USP e revelam que grande parte desses pacientes não contou com nenhum tipo de tratamento ao longo dos anos. Em entrevista, a psiquiatra Monique Ribeiro explica melhor o assunto.

O que caracteriza um transtorno mental?

É um conjunto de percepções, pensamentos, emoções e comportamentos anormais. São várias condições que afetam a mente, provocando desconforto emocional e distúrbios de conduta, entre outros. Entre os principais estão as psicoses, a esquizofrenia, a depressão, os transtornos de desenvolvimento e a deficiência intelectual.

Quando surgem os primeiros sinais?

Os primeiros sintomas surgem na primeira infância, que vai de zero a seis anos. Muitas vezes são crianças que foram expostas a situações e traumas que prejudicaram sua saúde mental.

Quais são os sintomas que devem despertar atenção de pais e educadores?

Medo, ataques de pânico, ansiedade, fobia, problemas para dormir, agressividade, irritabilidade, apatia, déficit de atenção... É muito importante verificar como essa criança age em situações de estresse ou quando ela é contrariada, por exemplo.

O que causa um transtorno mental?

Existem vários fatores, mas os principais são hereditários, biológicos, psicológicos e ambientais, incluindo aspectos sociais e culturais.

Existem fatores de risco? Quais?

Sim. Várias situações podem desencadear ou piorar o quadro. Entre as principais estão os eventos traumáticos, a vulnerabilidade social, os maus tratos na infância, as doenças crônicas o baixo nível de escolaridade.

Como é feito o diagnóstico nas crianças?

Nem sempre é fácil fazer esse diagnóstico em crianças. Se os pais perceberem algum dos sintomas de forma persistente, o mais indicado é procurar ajuda especializada, de um psiquiatra ou psicólogo. Esse profissional vai avaliar a situação e o desenvolvimento da criança dentro desse cenário.

E o tratamento?

O mais comum é indicar a psicoterapia com abordagem infantil, que pode ser combinada com um tratamento medicamentoso, com estimulantes, antidepressivos ou antipsicóticos, dependendo do caso.

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