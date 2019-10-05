Sim, vamos falar sobre suicídio

Comecei a ter sintomas da depressão por volta dos 10 anos de idade. Eu era muito novo e não me lembro de muita coisa. Meu pai era usuário de drogas. Tinha muita briga dentro de casa, entre meus pais. Minha mãe lutou anos por ele, mas não deu certo. Depois ele foi embora. Eu e minha mãe nos mudamos de cidade, fomos morar com minha avó. E aí, ela morreu de câncer. Foram diversos traumas de infância. E com a morte da minha avó meu mundo desabou. Foi algo desastroso. Eu sentia como se ela tivesse me abandonado, e não como se tivesse morrido. Já tinha tido episódios de automutilação, mas isso ficou mais intenso. Na outra cidade, passei a sofrer bullying. Eu pesava 78 quilos, o que era muito para alguém da minha estatura, de 1,50m. Era como se eu vivesse numa caixinha. Me automutilava na barriga, na perna, no braço. E na adolescência, comecei a pesquisar esse mundo trans. Eu não conseguia me aceitar. E era bem masculino até, com o cabelo mais curtinho, roupa larga… Minha avó morreu no final de 2015. Era mais ou menos setembro de 2016 quando tentei suicídio. Foi na escola. Tomei os remédios que minha avó tomava no tratamento dela. Alguns amigos notaram, mas ficaram perdidos. Eu estava bem dopado quando minha mãe chegou. Vomitei um pouco do remédio e fui melhorando. A psicóloga da escola ficou sabendo e começou a conversar comigo sobre isso. E fiquei sabendo de outros amigos que estavam também se automutilando. Acabei entrando em um grupo de pessoas que já tinham tentado suicídio. Fizemos um livro, um clipe musical… Desde então, não tentei novamente. Se eu disser que não tive mais vontade vou estar mentindo. É uma doença de altos e baixos. Uma hora você está bem, outra hora não está. O que me ajudou foi o amadurecimento. O tempo foi passando. “Tudo passa” é uma frase de que gosto bastante. O grupo me ajudou a colocar isso para fora. Minha namorada me ajudou bastante, no emocional. Hoje tenho ainda depressão e ansiedade, mas não trato com remédio. Às vezes, me sinto insuportável, não quero estar perto de ninguém. Minha mãe não me aceita como trans. Então, isso dificulta bastante. Não consigo manter uma vida social, não tenho paciência para conversar no WhatsApp. Mas encontro com um amigo ou outro. Estou ainda lutando contra isso tudo.