Fato ou fake: tudo o que você precisa saber sobre o azeite de oliva

O chef Juarez usa dois tipos de azeite: para cozinhar, o azeite de oliva virgem e, para acabamento de pratos, o azeite de oliva extravirgem Crédito: Freepik

O azeite de oliva é um grande aliado da culinária de muitos países. Algumas informações sobre a iguaria passam de geração em geração, mas algumas delas se perdem ou se misturam pelo caminho e acabam causando confusão na mente dos amantes do produto.

Quando me perguntam qual é o melhor azeite do mundo, sempre respondo: é o que te satisfaz e que você pode comprar, diz o chef Juarez Campos, que atua profissionalmente em gastronomia há 27 anos.

Ele revela que usa dois tipos de azeite: para cozinhar, o azeite de oliva virgem e, para acabamento de pratos, o azeite de oliva extravirgem. Na harmonização com comidas sigo duas regras: a primeira harmonizar o azeite com o país. Ou seja, comida portuguesa com azeite português, comida italiana com azeite italiano, e assim por diante. A segunda é: dentro do mesmo país, utilizo azeites mais herbáceos para saladas, azeites mais frutados para peixes, frutos do mar e frangos e, por último, azeites mais intensos para carnes, complementa.

Para o chef Juarez Campos, o azeite ideal é aquele que você gosta do sabor e pode pagar Crédito: Divulgação

Juarez explica que apesar de toda essa dinamicidade na produção dos pratos, há uma limitação na popularização dessa prática de divisão dos azeites por receita: azeites extravirgens de qualidade não podem ser baratos, porque o custo de produção é alto. Mas isso não quer dizer que você não possa otimizar o uso do produto com o que você tem acesso

A especialista em azeites Márcia Lopes explica que as características desejáveis para um bom azeite são: amargor, picância e o herbáceo. O amargor, a picância e o herbáceo são as características que, em maior ou em menor grau, se encontram nos azeites, principalmente nos bons azeites. A variação de terroir, assim como acontece com o vinho, vai variar e, consequentemente, a maturação das azeitonas, de onde foram colhidas e de todo o método usado para extração, diz.

Dessa forma, é possível escolher azeite por estilo, azeites leves, frutados, amargos ou picantes. Existem azeites mais delicados e azeites mais claramente herbáceos, então a escolha é o estilo, não por acidez.

Vamos fazer uma comparação com o vinho. Ninguém chegaria em uma loja de vinhos e pediria um vinho de 13,5 graus de álcool, porque isso seria um tanto estranho. Se eu não souber a uva, a região, com que tipo de comida ele será harmonizado, se haverá outros vinhos, a experiência não será completa. Ou seja, a simples questão de um vinho ter 13,5 de álcool não me diz nada, da mesma forma que um azeite com 0,5 de acidez também não me diz, exemplifica.

A dica da especialista é se divertir em busca do azeite preferido, e você pode, sim, ter vários preferidos. O Brasil é um enorme destaque na produção de azeites, ainda bem caros, devido à pequena produção, mas de excelente qualidade. Dá pra ousar até com sobremesas, como petit gateau, salada de frutas, doce de leite, mil folhas e o clássico com sorvete de chocolate meio amargo.

Márcia Lopes explica quais são os mitos e verdades do universo dos azeites. Crédito: Arquivo pessoal

Fato ou fake?

Márcia Lopes tirou algumas das dúvidas mais comuns dos amantes do azeite. Confira: