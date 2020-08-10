Exame no couro cabeludo identifica problemas além da saúde dos fios

A queda de cabelo é um dos problemas que mais incomoda, principalmente em tempos de pandemia, quando estresse e ansiedade estão à flor da pele. Mas este não é o único problema e foi neste contexto que um exame ganhou ainda mais destaque: a microscopia de luz polarizada.
Trata-se de um dos exames mais completos do mercado e a principal vantagem é avaliar a necessidade individual de cada paciente. Além disso, a avaliação não se limita apenas a queda de cabelo, várias irregularidades o organismo também podem ser identificadas, alterações que podem, inclusive, ser a causa da queda dos fios.
A tricologista e terapeuta capilar Camila Zanoni confirma a eficiência do exame. Avaliando o cabelo do meu paciente pelo microscópio eu descubro algumas situações sobre a vida dele, explica.
A especialista explica que a partir de um microscópio é possível entender e identificar todo o quadro clínico de uma pessoa que esteja sofrendo qualquer alteração no cabelo e também no couro cabeludo.
Conseguimos identificar a causa de diversos problemas, que podem ter sua origem na genética. Identificamos as causas que levam à queda dos fios, como estresse, alteração do sono, funcionamento digestivo, entre outras, afirma.
Para chegar a esses diagnósticos, Camila explica que o microscópio aumenta em até 400 vezes a fibra capilar, assim é possível ver as alterações que podem afetar a região do bulbo capilar ajudando a direcionar o tratamento de forma assertiva.
Além do cabelo
Uma das principais vantagens dessa técnica, além da precisão, é que ela não é invasiva. Não precisa de raspar, depilar ou fazer biópsia. Além disso, é possível realizá-la no próprio consultório. É muito seguro e rápido, garante Camila.
A consultora de imagem e estilo Jani Valença procurou a clínica da Camila, fez o exame, pois a queixa era queda de cabelo.
É um problema que começou na infância. Quando criança, tive uma queda muito acentuada, um tipo de alopecia. Então é genética e também está ligado ao estresse. Mas nunca cuidei disso. Estou em tratamento há seis meses, mas veio a pandemia tive que interromper. O nível de estresse foi nas alturas, e isso fez a queda voltar. Como estou retomando o procedimento, a queda diminui consideravelmente. E, junto a isso, melhorei a alimentação.