Exame no couro cabeludo identifica problemas além da saúde dos fios

A tricologista capilar Camila Zanoni explica como funciona o procedimento. Crédito: Divulgação

queda de cabelo é um dos problemas que mais incomoda, principalmente em tempos de pandemia , quando estresse e ansiedade estão à flor da pele. Mas este não é o único problema e foi neste contexto que um exame ganhou ainda mais destaque: a microscopia de luz polarizada.

Trata-se de um dos exames mais completos do mercado e a principal vantagem é avaliar a necessidade individual de cada paciente. Além disso, a avaliação não se limita apenas a queda de cabelo, várias irregularidades o organismo também podem ser identificadas, alterações que podem, inclusive, ser a causa da queda dos fios.

A tricologista e terapeuta capilar Camila Zanoni confirma a eficiência do exame. Avaliando o cabelo do meu paciente pelo microscópio eu descubro algumas situações sobre a vida dele, explica.

A especialista explica que a partir de um microscópio é possível entender e identificar todo o quadro clínico de uma pessoa que esteja sofrendo qualquer alteração no cabelo e também no couro cabeludo.

Conseguimos identificar a causa de diversos problemas, que podem ter sua origem na genética. Identificamos as causas que levam à queda dos fios, como estresse, alteração do sono, funcionamento digestivo, entre outras, afirma.

Para chegar a esses diagnósticos, Camila explica que o microscópio aumenta em até 400 vezes a fibra capilar, assim é possível ver as alterações que podem afetar a região do bulbo capilar ajudando a direcionar o tratamento de forma assertiva.

Além do cabelo

A consultora de moda Jani Valença aderiu ao tratamento depois de sofrer queda de cabelo. Crédito: Acervo pessoal

Uma das principais vantagens dessa técnica, além da precisão, é que ela não é invasiva. Não precisa de raspar, depilar ou fazer biópsia. Além disso, é possível realizá-la no próprio consultório. É muito seguro e rápido, garante Camila.

A consultora de imagem e estilo Jani Valença procurou a clínica da Camila, fez o exame, pois a queixa era queda de cabelo.