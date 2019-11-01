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Sincronia corpo e mente

Entenda o que é o 'orgasmo ruim' e quando ele acontece

Uma pesquisa do renomado 'Archives of Sexual Behavior' revelou: o o orgasmo ruim é o reflexo da falta de sincronia entre o corpo e a mente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2019 às 10:43

Publicado em 01 de Novembro de 2019 às 10:43

O orgasmo ruim é considerado a falta de sincronia entre corpo e mente durante o sexo, segundo estudo Crédito: EVE LLOYD KNIGHT
A sexualidade ainda é assunto tabu e por isso acaba cercado de mistérios. E nessa linha, descobriu-se recentemente que orgasmo ruim existe, ou seja, não é porque você teve um orgasmo, que o ato sexual foi de todo prazeroso. Segundo informações na Vogue,  uma pesquisa do jornal 'Archives of Sexual Behavior' entrevistou 726 pessoas e descobriu que aproximadamente 55% delas haviam passado pela experiência do orgasmo ruim durante o sexo consensual entre casais, namorados, flertes, ficantes. Vale ressaltar, que na pesquisa foram excluídos atos de violência, como o estupro, por exemplo.
Os orgasmos ruins acontecem durante o sexo indesejado, como aquele quase coito de rotina; ao se sentir pressionada a ter um orgasmo; ou quando a pessoa é coagida a fazer sexo mesmo não querendo. Este último item é polêmico porque alguns estudiosos veem a coerção sexual como inerentemente não-consensual - porém esses participantes descreveram especificamente suas experiências como consensuais.

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"Às vezes apenas a estimulação física é suficiente para provocar uma resposta fisiológica ao orgasmo, mesmo em situações em que o efeito negativo é alto e a excitação e desejo psicológico e físico estão ausentes", escrevem os pesquisadores no artigo.
O porquê do orgasmo ruim poder ser explicado pela falta de sincronia entre o corpo e mente, ou seja, o corpo é despertado, mas a mente não -- ou vice-versa. Tanto que muitas vítimas de estupro têm orgasmo durante o ato. Se o orgasmo fosse somente consequência do desejo e fantasia (fabricados pela mente) e não existissem os processos químicos e ligações físico-cerebrais (corpo), a vítima não entraria em processo orgástico. Mas toda essa química existe e a dopamina está entre os componentes.
Sendo assim, o "bom orgasmo", é aquele que ocorre quando existe a sincronia entre corpo + mente, e, química + fantasia. 

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