Dexametasona: medicamento pode ser usado em pacientes internados em estado moderado

O medicamento é somente para pacientes internados, não tem indicação para pessoas que estão em casa Crédito: Freepik

A dexametasona pode ser o primeiro remédio que comprovadamente reduziu mortes causadas pela covid-19 . Segundo um consórcio de pesquisadores britânicos  chefiados pela Universidade de Oxford  o medicamento aumentou a chance de sobrevivência entre pacientes com casos graves da covid-19 e houve redução de um terço dos óbitos em pacientes que precisavam de tratamento com oxigênio.

O medicamento da classe dos corticoides é recomendado para aliviar inflamações e tratar doenças que requeiram ação imunossupressora, como a artrite, alergias e asma. Ele já era amplamente utilizado no Estado para tratamentos de pacientes graves com covid-19, que estavam em UTI utilizando ventilação mecânica. "A novidade é que a dexametasona passa a ser utilizada em pacientes moderados, que precisam de suplementação de oxigênio. A gente já usava no Espírito Santo, não necessariamente esse corticoide , mas até mesmo outros da mesma classe. De qualquer forma ele só é indicado para pacientes internados, não tem indicação para pacientes que estão em casa", explica a infectologista Rúbia Miossi.

A médica conta que a dexametasona entra como um dos medicamentos para tratamento dos pacientes da covid-19 na fase de inflamação, que é a fase da segunda semana da doença, quando o paciente tem necessidade do uso de oxigênio. "Ela age justamente como um anti-inflamatório de alta potência, diminuindo a inflamação que é a resposta que nosso organismo da ao contato com o vírus. Algumas pessoas, ao ter o contato com o coronavírus, por volta do sétimo dia, ao invés de responderem adequadamente na parte inflamatória, com a eliminação do vírus e melhora, têm uma reação inflamatória exagerada. E essa resposta inflamatória precisa ser controlada com essa medicação".

Uso restrito

Não é qualquer paciente que pode fazer uso da dexametasona. A infectologista Marina Da Rós Malacarne diz que o estudo mostrou nível de eficiência para pacientes que estão em uso de oxigênio, entubados ou não. Por isso, não é qualquer paciente com coronavírus, em qualquer fase, que pode usar. "O recomendado é para pessoas em fases mais tardias da doença, utilizando oxigênio. Lembrando que os corticoides podem aumentar a pressão, desencadear ou aumentar o diabetes. E não devem ser usados sem acompanhamento médico". A médica ressalta ainda que o uso do medicamente não pode ser parado abruptamente, para evitar outros problemas hormonais. "As pessoas não podem sair comprando remédio e tomando por conta própria", alerta.