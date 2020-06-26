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Coronavírus

Dexametasona: medicamento pode ser usado em pacientes internados em estado moderado

Resultados preliminares de uma pesquisa colocam esse corticoide como o primeiro remédio capaz de diminuir o risco de morte em pacientes com Covid-19. Pessoas em casa não devem usar o medicamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2020 às 11:57

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 11:57

Coronavírus (covid-19)
O medicamento é somente para pacientes internados, não tem indicação para pessoas que estão em casa Crédito: Freepik
A dexametasona pode ser o primeiro remédio que comprovadamente reduziu mortes causadas pela covid-19. Segundo um consórcio de pesquisadores britânicos  chefiados pela Universidade de Oxford  o medicamento aumentou a chance de sobrevivência entre pacientes com casos graves da covid-19 e houve redução de um terço dos óbitos em pacientes que precisavam de tratamento com oxigênio.
O medicamento da classe dos corticoides é recomendado para aliviar inflamações e tratar doenças que requeiram ação imunossupressora, como a artrite, alergias e asma. Ele já era amplamente utilizado no Estado para tratamentos de pacientes graves com covid-19, que estavam em UTI utilizando ventilação mecânica. "A novidade é que a dexametasona passa a ser utilizada em pacientes moderados, que precisam de suplementação de oxigênio. A gente já  usava no Espírito Santo, não necessariamente esse corticoide , mas até mesmo outros da mesma classe. De qualquer forma ele só é indicado para pacientes internados, não tem indicação para pacientes que estão em casa", explica a infectologista  Rúbia Miossi. 
A médica conta que a dexametasona entra como um dos medicamentos para tratamento dos pacientes da covid-19 na fase de inflamação, que é a fase da segunda semana da doença, quando o paciente tem necessidade do uso de oxigênio. "Ela age justamente como um anti-inflamatório de alta potência, diminuindo a inflamação que é a resposta que nosso organismo da ao contato com o vírus. Algumas pessoas, ao ter o contato com o coronavírus, por volta do sétimo dia, ao invés de responderem adequadamente na parte inflamatória, com a eliminação do vírus e melhora, têm uma reação inflamatória exagerada. E essa resposta inflamatória precisa  ser controlada com essa medicação".

Uso restrito

Não é qualquer paciente que pode fazer uso da dexametasona. A infectologista Marina Da Rós Malacarne diz que o estudo mostrou nível de eficiência para pacientes que estão em uso de oxigênio, entubados ou não. Por isso, não é qualquer paciente com coronavírus, em qualquer fase, que pode usar. "O recomendado é para pessoas em fases mais tardias da doença, utilizando oxigênio. Lembrando que os corticoides podem aumentar a pressão, desencadear ou aumentar o diabetes. E não devem ser usados sem acompanhamento médico". A médica ressalta ainda que o uso do medicamente não pode ser parado abruptamente, para  evitar outros problemas hormonais. "As pessoas não podem sair comprando remédio e tomando por conta própria", alerta.
Vale ressaltar que a dexametasona não é a cura para a doença. "Não temos uma cura para a covid-19. Temos um controle sintomático e suporte médico. São um conjunto de fatores que fazem o paciente melhorar", explica Marina Da Rós Malacarne. 

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