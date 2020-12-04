'De like em like': flertar pelas redes sociais é traição?

Uso da internet pode gerar problemas em casa Crédito: Way Home Studio/Freepik

As redes sociais fazem parte da vida de bilhões de pessoas ao redor do mundo. Seja para o trabalho, para interagir com os amigos, buscar informações ou até flertar - demonstrar interesse em alguém. Cada um usa as ferramentas da própria maneira, com gostos e preferências, mas a forma que elas são utilizadas pode trazer problemas, principalmente se você estiver em um relacionamento. O significado de uma curtida, comentário ou mensagem particular pode variar, mas evidencia um vínculo entre quem curte e quem recebe a curtida ou o elogio. É justamente nesse contexto que surge a pergunta: afinal, flertar pelas redes sociais é uma traição?

O uso das redes sociais por parte dos casais exige responsabilidade, respeito e principalmente empatia. É o que explica a psicóloga e comentarista da CBN Vitória , Adriana Müller, que detalha um "medidor de limite".

"A gente considera uma traição quando começa a haver um desvio da energia afetiva, seja do sexo, da parceria, que antes era dedicada a outra pessoa, agora é desviada para um terceiro. O parceiro deixa de ser prioridade, surgindo um definidor, que é quando há uma indiferença. Isso requer muito cuidado, independentemente do mundo, seja ele virtual ou real", explica.

Adriana diz não ver "muita diferença" entre o mundo real e o mundo virtual, isso porque, segundo ela, os "cuidados tomados são semelhantes" para um relacionamento saudável.

Ela explica que, caso as pessoas não tomem o devido cuidado, os "likes" das redes sociais podem virar "deslikes" dentro de casa.

"O problema não é o like, é a intenção. Preciso me fazer a pergunta da reciprocidade: como eu me sentiria no lugar do outro? O relacionamento é baseado em confiança. A energia precisa ser aplicada em prol do relacionamento, precisa ser cuidado pelas duas partes" Adriana Müller - Psicóloga e comentarista da Rádio CBN Vitória

A comentarista da CBN Vitória finaliza ressaltando a importância da atenção dada ao marido/esposa.