Couve rejuvenesce, emagrece e melhora o humor e o desempenho sexual

Couve: vegetal ajuda a melhorar a performance sexual Crédito: Shutterstock

Batida no suco verde, refogada acompanhando o arroz com feijão, crua numa salada e até complementando os caldos deste inverno. A couve é um dos vegetais mais versáteis e presentes no nosso dia-a-dia. Rica em fibras, minerais e vitaminas, a couve é conhecida por ser uma aliada de quem quer perder peso ou daqueles que sofrem com anemias. Mas o que muita gente ainda não sabe, é que esta hortaliça pode ajudar a melhorar o seu desempenho sexual.

A couve é rica em vários compostos bioativos que fornecem mais energia para executar as atividades do dia a dia, para praticar exercícios físicos e ainda para ter um desempenho melhor na cama. Isso porque a couve é aumenta a produção de óxido nítrico levando mais oxigênio para as regiões que mais necessitam desta substância durante o ato sexual, deixando estes lugares mais rígidos, explica a nutricionista Letícia Matrak.

A nutricionista sinaliza que a melhor forma de aproveitar os benefícios da couve é consumindo este vegetal da forma crua. O nitrato presente na couve é absorvido pelo corpo e transformado em óxido nítrico. Essa substância dilata as artérias, melhora a captação de cálcio pelas células, aumenta a captação de glicose, melhora o metabolismo celular, melhora a função contrátil e reduz a pressão arterial, esclarece Letícia Matrak.

A couve é um vegetal que faz parte da família dos crucíferos ou brássicas (que têm formato de flor) e é rica em minerais como o cálcio, o ferro e o fósforo, e também nas vitaminas A, C e do complexo B e C. O seu consumo diário traz ainda benefícios para o coração, ajuda a combater os radicais livres (responsáveis pelo envelhecimento do organismo) e contribui para que os atletas tenham um melhor rendimento em suas atividades esportivas.

Por conter bastante fibra, ela tem um grande poder de saciedade, contribuindo também para a saúde intestinal, além de ser maravilhosa para problemas gástricos e para combater os sintomas da TPM que tanto afetam as mulheres, afirma a nutricionista.

No que diz respeito ao fortalecimento dos ossos, a couve atua de maneira melhor do que o leite de vaca, por possuir um perfeito equilíbrio entre o cálcio e o magnésio. O cálcio precisa do magnésio em uma medida certa para conseguir exercer as suas funções, entre elas, formar a massa óssea. Já o magnésio, além de auxiliar na absorção do cálcio, também trabalha no metabolismo das gorduras corporais, ajuda a estabilizar a pressão arterial, a regular a ação de hormônios e ainda controla os movimentos dos músculos, complementa Letícia Matrak.

Na couve, o magnésio faz parte da clorofila  substância que dá a cor verde à folha e com potencial de renovar as células do nosso organismo. Quer dizer que a verdura tem mais essa vantagem: rejuvenesce. Ainda neste quesito, a couve é uma excelente fonte de Vitamina A, que é um potente antioxidante e que atua melhorando a textura da pele e prevenindo o envelhecimento precoce.

O magnésio e as vitaminas do complexo B presentes na couve são fundamentais para a formação e o bom funcionamento dos nossos neurotransmissores, os quais são responsáveis por manter nosso bom humor, finaliza a nutricionista Letícia Matrak.