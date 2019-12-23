Cinco motivos para você comer cogumelos

Cogumelos enoki, shiitake, eryngui, shimeji branco e shimeji preto. Crédito: Renato Costa

Shiitake e shimeji. Alimentos comuns na culinária oriental, eles caíram no gosto dos brasileiros. Os cogumelos são uma rica fonte de nutrientes e contribuem para uma dieta saudável.

Eles são compostos principalmente por água, carboidratos, fibras, proteína e possuem grande valor nutricional que varia em função de vários fatores que podem influenciar seu valor proteico. O mais importante talvez seja o substrato no qual ele é cultivado.

"O cogumelo é um alimento nutritivo: o shiitake e o shimeji são fontes de fibras, além de todos eles serem ricos em vitaminas e minerais, principalmente B1, B2, B9, fósforo e vitamina C", explica a nutricionista Cleide Kriger.

Apresentam uma quantidade razoável de proteínas e menos de 5% de gorduras, sendo um alimento de baixo valor calórico e alto valor proteico. E mais: pesquisas têm demonstrado que algumas espécies de cogumelo agem fortalecendo o nosso sistema imunológico, atuando na saúde de nosso corpo devido à presença de substâncias com efeitos antioxidantes em sua composição.

Para higienizar, a nutricionista dá algumas dicas: para o shiimeji, basta utilizar uma escova de dentes e água morna. Já o shitake, utilize um guardanapo de papel no início da limpeza, e depois também a água morna e escova de dente.

Em resumo, confira os benefícios:

- Ajudam no funcionamento do intestino e, de quebra, no emagrecimento: isso se deve à presença das fibras, que ajudam a dar saciedade

- São ricos em vitaminas e minerais: contêm vitaminas B1, B2, B9, fósforo e vitamina C

- Fazem bem ao cérebro: o shiitake, por exemplo, é rico em ácido fólico, que ajuda na memória

- Ajudam os malhadores: os cogumelos são uma excelente fonte de proteína e têm menos de 5% de gordura, sendo alimentos de baixo valor calórico