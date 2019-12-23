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Cinco motivos para você comer cogumelos

Shitake, shimeji.. Entenda por que esses alimentos típicos da culinária oriental contribuem para uma dieta saudável
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2019 às 08:58

Publicado em 23 de Dezembro de 2019 às 08:58

Cogumelos enoki, shiitake, eryngui, shimeji branco e shimeji preto. Crédito: Renato Costa
Shiitake e shimeji. Alimentos comuns na culinária oriental, eles caíram no gosto dos brasileiros. Os cogumelos são uma rica fonte de nutrientes e contribuem para uma dieta saudável. 
Eles são compostos principalmente por água, carboidratos, fibras, proteína e possuem grande valor nutricional que varia em função de vários fatores que podem influenciar seu valor proteico. O mais importante talvez seja o substrato no qual ele é cultivado.
"O cogumelo é um alimento nutritivo: o shiitake e o shimeji são fontes de fibras, além de todos eles serem ricos em vitaminas e minerais, principalmente B1, B2, B9, fósforo e vitamina C", explica a nutricionista Cleide Kriger.

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Apresentam uma quantidade razoável de proteínas e menos de 5% de gorduras, sendo um alimento de baixo valor calórico e alto valor proteico. E mais: pesquisas têm demonstrado que algumas espécies de cogumelo agem fortalecendo o nosso sistema imunológico, atuando na saúde de nosso corpo devido à presença de substâncias com efeitos antioxidantes em sua composição.
Para higienizar, a nutricionista dá algumas dicas: para o shiimeji, basta utilizar uma escova de dentes e água morna. Já o shitake, utilize um guardanapo de papel no início da limpeza, e depois também a água morna e escova de dente.
Em resumo, confira os benefícios:
- Ajudam no funcionamento do intestino e, de quebra, no emagrecimento: isso se deve à presença das fibras, que ajudam a dar saciedade
- São ricos em vitaminas e minerais: contêm vitaminas B1, B2, B9, fósforo e vitamina C
- Fazem bem ao cérebro: o shiitake, por exemplo, é rico em ácido fólico, que ajuda na memória
- Ajudam os malhadores: os cogumelos são uma excelente fonte de proteína e têm menos de 5% de gordura, sendo alimentos de baixo valor calórico
- Previnem doenças: estudos apontam que esses alimentos fortalecem o sistema imunológico por terem substâncias com efeitos antioxidantes

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