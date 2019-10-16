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Comer cogumelos duas vezes por semana faz bem para a memória

Estudo feito com chineses observou que aqueles que comiam mais porções desse fungo tinham desempenho melhor em testes de raciocínio

Publicado em 16 de Outubro de 2019 às 09:48

Publicado em 

16 out 2019 às 09:48
Cogumelos: pesquisa mostra que alimento pode ajuda a preservar a memória Crédito: Unsplash
Comer cogumelos pelo menos duas vezes por semana pode fazer bem para sua memória. Um estudo acompanhou mais de 660 chineses com mais de 60 anos de idade, ao longo de seis anos, apontou que um antioxidante encontrado nesse tipo de fungo pode ter um efeito protetor no cérebro.
Os pesquisadores constataram que, quanto mais cogumelos as pessoas comiam, melhor era o desempenho delas em testes de raciocínio, por exemplo. Apesar disso, eles não conseguiram estabelecer uma relação causal direta entre o consumo desse alimento e a melhora das funções cerebrais.
O que eles afirmam é que o consumo de suas porções de cogumelos por semana diminuiu as chances de problemas cognitivos leves em 50% na comparação com pessoas que comeram menos que isso. Um comprometimento cognitivo leve já afeta a memória e a linguagem, a atenção.

Tipos

Os participantes do estudo citaram os tipos de cogumelos que mais comiam. Estavam, por exemplo: shitake, shimeji e champignon. Eles são ricos na chamada ergotioneína, um aminoácido antioxidante e anti-inflamatório poderoso que o organismo humano não é capaz de produzir.
Pedimos para o médico Wesley Schunk, que atua em Vitória, comentar a pesquisa. Ele também destaca que os cogumenlos são fontes muito ricas em antioxidantes e vitamina D, que ajudam a proteger os neurônios e reduzem os níveis de inflamação no organismo humano.
"Neles também é encontrado um composto chamado espermidina, que contém substâncias que protegem os neurônios.  Essa substância também pode ser encontrada nos queijos envelhecidos, legumes, milho e grãos integrais", observa o médico.
Schunk lembra que consumir cogumelos também contribui com a dieta saudável. "Eles são excelentes fontes de fibras e proteínas. As fibras ajudam no trânsito intestinal, já as proteínas, no ganho de massa muscular", destaca.
As informações são do site de notícias BBC.
"Eles são excelentes fontes de fibras e proteínas. As fibras ajudam no trânsito intestinal, já as proteínas, no ganho de massa muscular"
Wesley Schunk - Médico

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