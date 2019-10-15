Camarão: vitaminado e rico em gordura boa Crédito: Unsplash

Em um final de semana ensolarado, é muito agradável chegar na praia, pegar uma cadeira para se acomodar e pedir aquela deliciosa e generosa porção de camarão. Apesar do sabor irresistível, alguns acreditam que o ato é prejudicial para a saúde. Se vice faz parte desse time, melhor começar a mudar de opinião. Afinal, o consumo do fruto do mar é benéfico.

Com alto valor biológico e fonte rica em ômega 3, o camarão tem gordura boa, prevenindo doenças cardíacas, pressão alta e até câncer. Por causa da glicosamina, ele também ajuda a combater atrite e artrose, reduzindo o desgaste das articulações.

O camarão tem vitaminas do complexo B, que melhoram o metabolismo; D e E, que atuam no combate às doenças neurológicas. Já minerais como potássio e cálcio presentes no fruto do mar contribuem na recuperação de lesões. Por sua vez, o selênio neutraliza radicais livres, principal causa de doenças degenerativas, como o câncer

Faça em casa

Receita simples e com preparo rápido, o camarão de forno é uma boa sugestão para uma alimentação saudável e saborosa. Em uma travessa, coloque aproximadamente 150g de camarão, sal, pimenta, alho e pimentão. É possível ainda acrescentar folhas de louro.