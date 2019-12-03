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Detox

Como eliminar o inchaço após festas de fim de ano

Exagerou na festa da empresa ou no amigo x dos amigos? Saiba como eliminar aquela sensação de inchaço no dia seguinte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2019 às 16:05

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 16:05

Shots matinais, shot, digestão, detox, emagrecer Crédito: Pixabay
Todo fim de ano é a mesma coisa. A rotina de festas se intensifica por conta das confraternizações dos grupos de amigos, de trabalho e da família. É nesse momento que aumenta também a ingestão de alimentos ricos em sódio, gorduras, além das bebidas alcoólicas e refrigerantes. Combinação que normalmente causa retenção de líquido e inchaço.
A nutricionista e comentarista da Rádio CBN Vitória Roberta Larica explica como podemos fazer para eliminar aquele inchaço indesejado do pós-festa. Ela explica que o inchaço  corporal é causado quando alguma toxina está em excesso no organismo, assim o corpo precisa reter água para eliminadas do corpo.
Apesar da disseminação de dietas Detox, que ficaram famosas, Roberta aponta três pilares alimentares que auxiliam nesse processo de desintoxicação de maneira constate e diária no nosso corpo.

Intestino regular

Eliminar a água acumulada no corpo é o melhor caminho para dar fim aquele inchaço indesejado e as frutas que podem auxiliar nisso são frutas como limão, laranja, melancia, morango e kiwi. Uma boa dica também é cortar essas frutas em cubinhos e fazer uma água aromatizada. Além dos chás verde e de casca de abacaxi.
A ingestão de algumas folhas verdes também pode auxiliar nesse processo diurético de eliminação de toxinas. Alguns alimentos comuns a isso são o brócolis, o repolho e a couve. A união dessas folhas com as frutas diuréticas podem auxiliar ainda mais quando consumidas juntas, nos sucos detox.
Fique atento ao funcionamento do seu Intestino. Ter um funcionamento regular pode auxiliar na eliminação mais rápida das toxinas do organismo.

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