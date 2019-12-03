Estudo aponta que gatos têm expressões faciais e humanos não sabem interpretá-las Crédito: Pinterest

Você também já sentiu que o seu gato estava 'te julgando' com os olhos? (rs). Brincadeiras a parte, talvez não seja só impressão sua, pois segundo estudo da Universidade de Guelph, no Canadá, os felinos, têm sim, diferentes expressões faciais - e que poucos humanos são capazes de interpretá-los.

Estudo aponta que gatos têm expressões faciais e humanos não sabem interpretá-las Crédito: Pinterest

Para chegar ao resultado, os pesquisadores pediram que 6 mil pessoas, de 85 países, assistissem a clipes de gatos e, em seguida, dissesem  apenas  se suas expressões faciais eram 1) negativas ou 2) positivas. A maioria das pessoas acertou 60% das expressões, enquanto apenas 13% acertou mais que 75% das expressões dos felinos. "Os gatos falam com o rosto e, se você for habilidoso e prestar atenção, é capaz de identificar", disse Georgia Mason, professora do Departamento de Biociências dos Animais da Universidade de Guelph, ao Wall Street Journal.