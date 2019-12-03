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No Canadá

Estudo aponta que gatos têm expressões faciais e humanos não sabem interpretá-las

Pesquisadores da Universidade de Guelph, no Canadá, afirmam que só 13% dos humanos acertam mais que 75% das expressões dos felinos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2019 às 11:35

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 11:35

Estudo aponta que gatos têm expressões faciais e humanos não sabem interpretá-las Crédito: Pinterest
Você também já sentiu que o seu gato estava 'te julgando' com os olhos? (rs). Brincadeiras a parte, talvez não seja só impressão sua, pois segundo estudo da Universidade de Guelph, no Canadá, os felinos, têm sim, diferentes expressões faciais - e que poucos humanos são capazes de interpretá-los.
Estudo aponta que gatos têm expressões faciais e humanos não sabem interpretá-las Crédito: Pinterest
Para chegar ao resultado, os pesquisadores pediram que 6 mil pessoas, de 85 países, assistissem a clipes de gatos e, em seguida, dissesem  apenas  se suas expressões faciais eram 1) negativas ou 2) positivas. A maioria das pessoas acertou 60% das expressões, enquanto apenas 13% acertou mais que 75% das expressões dos felinos. "Os gatos falam com o rosto e, se você for habilidoso e prestar atenção, é capaz de identificar", disse Georgia Mason, professora do Departamento de Biociências dos Animais da Universidade de Guelph, ao Wall Street Journal.

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Mason defendeu a importância da pesquisa para o bem-estar dos gatinhos, ajudando-os em caso de emergências. As pessoas estão mais acostumadas a lidar com cães, que com gatos, e acabam tratando os felinos de maneira mais casual. E, você, o que acha do resultado do estudo?

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