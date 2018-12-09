Pet-terapia: cães e gatos viram 'doutores'

Rosiany com o filho, João, e Fernanda com Miguel no colo Crédito: Ricardo Medeiros

Quando está chegando à clínica, o pequeno Miguel, de 4 anos, já se anima todo. Ele sabe que vai ser seu amigo au-au. Nem se dá conta, na verdade, de que está indo para a terapia.

Miguel e outras crianças com síndrome de Down participam de um projeto em que cães e gatos viram terapeutas. Sim, os pets ajudam profissionais da fisioterapia e da terapia ocupacional nas sessões com os pacientes.

O Miguel adora. Já sabe o caminho de lá e nunca chega de mau humor! Ele não associa com terapia. Aliás, na cabeça das crianças, elas estão indo brincar com cachorros e não com tratamento, diz Fernanda de Toledo Viana, médica veterinária que coordena o Projeto de Extensão Animais Terapeutas, da Universidade Vila Velha (UVV).

Fernanda, que é mãe do Miguel, enumera uma lista de benefícios desse contatos com os bichos. Além de os animais ajudarem no desenvolvimento motor global da criança, eles influenciam na linguagem, na parte afetiva e social também, destaca ela.

Crianças com síndrome de Down  ou trissomia 21, no termo mais aceito atualmente  têm um comprometimento físico e intelectual e precisam, desde cedo, de acompanhamento de diversos especialistas, entre eles fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais.

COMPLEMENTO

Assim, essa espécie de pet-terapia entra como um complemento. O projeto, que funciona desde o início do ano com crianças de 2 a 5 anos, tem feito muita diferença na vida dos pacientes.

É um tratamento que o João Antonio, também de 4 anos, não reclama de fazer. Ele se diverte muito! Faz a terapia sem perceber. É um momento de brincadeira, de desestressar, conta a mãe do menino, Rosiany Antonio, de 44 anos.

Ela vê melhoras no filho para além do desenvolvimento motor dele. Lá, ele interage com bichos e compartilha a sala com outras crianças também. É um ambiente mais lúdico e leve. Os ganhos são infinitos, comenta.

Na sala, João se diverte com a doutora Mel, uma golden retrivier que tem quase a mesma idade dele. O menino penteia os pelos dela, escova os dentes, coloca roupinha, sobe e desce escadas com a cadela. As roupas têm zíper, bolsos e botões, então, ele pode trabalhar esses funções. E ainda participa de circuitos com os cães. Cada dia é uma coisa nova, explica Rosiany.

Às vezes, quem entra em cena é a pequena Jully, uma shitzu muito carinhosa, além de Jessie, Jade, Bruninho e Dengo. E tem um terapeuta felino ainda: o Coquinho.

VOLUNTÁRIOS

São animais de profissionais do curso de Medicina Veterinária e também da comunidade, de voluntários, diz Fernanda.

Os pets são especialistas no assunto. Eles passam por uma avaliação com um médico veterinário e por outra de uma educadora, que analisa a questão do comportamento do animal, que precisa ser dócil, controlado e saber conviver com outros animais e pessoas no mesmo espaço.

O projeto atende atualmente dez crianças, mas planeja ampliar as vagas. Para isso, dependemos de mais profissionais de Terapia Ocupacional, que precisam ser voluntários aqui, onde não temos esse curso, afirma a coordenadora.

SAIBA MAIS

O projeto: prédio de Biopráticas da UVV, em Vila Velha.