Cadela recebe herança de US$ 5 milhões após morte do tutor nos EUA

O tutor da cadela Lulu deixou uma herança de US$ 5 milhões para ser usada nos cuidados com o animal Crédito: Reprodução | WTVF

A cadela Lulu, uma Border Collie de oito anos de idade, terá uma boa vida em Nashville, cidade dos Estados Unidos, após a recente morte do tutor dela. O homem deixou US$ 5 milhões de herança para o animal de estimação, que está sob os cuidados de uma amiga dele.

Em entrevista ao canal de TV WTVF, Martha Burton, cuidadora de Lulu, disse que Bill Dorris era solteiro e morreu no ano passado. Sempre que ele viajava, ela ficava com o animal. Empresário de sucesso, o homem de 84 anos deixou um testamento no qual afirma que o dinheiro deve ser colocado em um fundo para os cuidados da cachorra.

Isso permite que Martha, de 88 anos, seja reembolsada por despesas mensais que tenha com ela. "Eu realmente não sei o que pensar sobre isso para dizer a verdade. Ele simplesmente amava o cachorro", disse a mulher.