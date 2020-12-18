Aprenda uma receita para a ceia de Natal do seu pet

Os bolinhos Red Velvet, da PestiscandoES, são feitos com beterraba e frango Crédito: Divulgação/PestiscandoES

O Natal e o Ano Novo estão chegando e fazemos questão de que nossos filhos de quatro patas participem da festa. Confraternizar com os pets é maravilhoso, o problema é ceder ao olhar pidão e compartilhar pedacinhos da ceia com eles. Nesta época do ano aumenta consideravelmente o número de animais nas clínicas veterinárias por conta de intoxicação por alimentos não indicados a eles.

Vira e mexe chega um tutor na clínica com o animal passando mal porque deu um alimento totalmente proibido, até em pequenas porções, ou pior, em excesso, tanto para cachorros, quanto gatos, explica a médica veterinária Letícia Misságia Motta.

Gianine Mantovaneli explica que os petiscos que faz são só para datas especiais. "Não se trata de uma alimentação específica para animais", avisa Crédito: Arquivo pessoal/Gianine Mantovaneli

Diante disso, que tal fazer uma ceia especialmente para seu mascote. Gianine Mantovaneli, proprietária da @petscandoes, fabrica petiscos que são toleráveis para cães e gatos. Não se trata de uma alimentação específica para animais, são apenas petiscos para datas especiais. E no Natal a gente também faz. Não contêm sal, açúcar e nem conservantes. São feitos por encomenda e, portanto, perecíveis. Precisam ser ingeridos fresquinhos, no mesmo dia. São misturas de ingredientes toleráveis aos pets, garante.

Gianine explica que, na verdade, são petiscos para pets sem restrições alimentares. É bom lembrar que não se trata de alimentação para pets, que é algo mais completo, que traz as vitaminas necessárias. Os nossos petiscos não agregam à dieta do animal, são apenas palatáveis e para comemorações especiais.

Além disso, ressalta, cada dono sabe da rotina do seu animal, o que ele está acostumado (ou não) a comer. Sempre recomendo que o tutor fale com o veterinário, alerta.

O Cãonetone de fígado é sucesso entre os pets Crédito: Divulgação/PetiscandoES

A Petscando está com vários petiscos específicos para os bichinhos. Tem o Cãonetone com fígado, biscoitinhos naturebas com temas natalinos (sabor bananinha) e as bolinas de Natal, feitas com massas das famosas cãoxinhas de frango.

Para terminar, Gianine deixa um recado: Assim como nós não devemos exagerar na ceia de Natal e no Ano Novo, isso também vale para os pets. A mesa dedicada a eles é só mesmo para que tenham algo que possam petiscar sem correr o risco de uma intoxicação, já que são fabricados com produtos toleráveis a eles.

A veterinária Letícia Misságia Motta explica que alguns condimentos e o chocolate podem trazer problemas sérios à saúde dos pets Crédito: Divulgação/Letícia Misságia Motta

Consequências da alimentação inadequada

Pós-graduada em cirurgia de pequenos animais e clínica médica e cirúrgica de felinos, a veterinária Letícia Misságia Motta ressalta que alguns temperos e condimentos, entre outros, além do chocolate nas sobremesas, usualmente usados na ceia, podem trazer problemas sérios aos pets. E tem ainda a questão da quantidade, porque um animal de porte pequeno, em relação a um humano, por exemplo, mesmo que ele coma um pedaço pequeno de carne, isso pode representar mais do que ele suporta, trazendo problemas hepáticos, pancreáticos, além de gastroenterites ou gastrites, alerta.

Letícia alerta ainda para que os tutores não cedam aos apelos dos mascotes, mas caso isso aconteça, é bom prestar atenção se o animal não está com diarreia, vômito ou apático. Enfim, desidratado. "Às vezes, é necessário até internar para que ele se recupere.

Confira uma receita da Petscando que você mesmo pode fazer em casa para a ceia do seu pet:

INGREDIENTES DO BOLINHO RED VELVET

3 beterrabas cozidas

50 ml de azeite

100 gramas de frango

2 ovos

2 copos de farinha de arroz

MODO DE FAZER

Bater a beterraba quente no liquidificador com meio copo de água. Misturar a beterraba com os demais ingredientes e assar em uma forma untada por 20 minutos.