Aprenda uma receita para a ceia de Natal do seu pet

O Natal e o Ano Novo estão chegando e fazemos questão de que nossos filhos de quatro patas participem da festa. Confraternizar com os pets é maravilhoso, o problema é ceder ao olhar pidão e compartilhar pedacinhos da ceia com eles. Nesta época do ano aumenta consideravelmente o número de animais nas clínicas veterinárias por conta de intoxicação por alimentos não indicados a eles.
Vira e mexe chega um tutor na clínica com o animal passando mal porque deu um alimento totalmente proibido, até em pequenas porções, ou pior, em excesso, tanto para cachorros, quanto gatos, explica a médica veterinária Letícia Misságia Motta.
Diante disso, que tal fazer uma ceia especialmente para seu mascote. Gianine Mantovaneli, proprietária da @petscandoes, fabrica petiscos que são toleráveis para cães e gatos. Não se trata de uma alimentação específica para animais, são apenas petiscos para datas especiais. E no Natal a gente também faz. Não contêm sal, açúcar e nem conservantes. São feitos por encomenda e, portanto, perecíveis. Precisam ser ingeridos fresquinhos, no mesmo dia. São misturas de ingredientes toleráveis aos pets, garante.
Gianine explica que, na verdade, são petiscos para pets sem restrições alimentares. É bom lembrar que não se trata de alimentação para pets, que é algo mais completo, que traz as vitaminas necessárias. Os nossos petiscos não agregam à dieta do animal, são apenas palatáveis e para comemorações especiais.
Além disso, ressalta, cada dono sabe da rotina do seu animal, o que ele está acostumado (ou não) a comer. Sempre recomendo que o tutor fale com o veterinário, alerta.
A Petscando está com vários petiscos específicos para os bichinhos. Tem o Cãonetone com fígado, biscoitinhos naturebas com temas natalinos (sabor bananinha) e as bolinas de Natal, feitas com massas das famosas cãoxinhas de frango.
Para terminar, Gianine deixa um recado: Assim como nós não devemos exagerar na ceia de Natal e no Ano Novo, isso também vale para os pets. A mesa dedicada a eles é só mesmo para que tenham algo que possam petiscar sem correr o risco de uma intoxicação, já que são fabricados com produtos toleráveis a eles.
Consequências da alimentação inadequada
Pós-graduada em cirurgia de pequenos animais e clínica médica e cirúrgica de felinos, a veterinária Letícia Misságia Motta ressalta que alguns temperos e condimentos, entre outros, além do chocolate nas sobremesas, usualmente usados na ceia, podem trazer problemas sérios aos pets. E tem ainda a questão da quantidade, porque um animal de porte pequeno, em relação a um humano, por exemplo, mesmo que ele coma um pedaço pequeno de carne, isso pode representar mais do que ele suporta, trazendo problemas hepáticos, pancreáticos, além de gastroenterites ou gastrites, alerta.
Letícia alerta ainda para que os tutores não cedam aos apelos dos mascotes, mas caso isso aconteça, é bom prestar atenção se o animal não está com diarreia, vômito ou apático. Enfim, desidratado. "Às vezes, é necessário até internar para que ele se recupere.
Confira uma receita da Petscando que você mesmo pode fazer em casa para a ceia do seu pet:
INGREDIENTES DO BOLINHO RED VELVET
3 beterrabas cozidas
50 ml de azeite
100 gramas de frango
2 ovos
2 copos de farinha de arroz
MODO DE FAZER
Bater a beterraba quente no liquidificador com meio copo de água. Misturar a beterraba com os demais ingredientes e assar em uma forma untada por 20 minutos.
Corte a massa com um cortador ou com a ajuda de um copo. Para decorar: batata doce amassada no bico de confeiteiro.