Afinal, pode ou não dar comida caseira para os pets?

Meu cão ou gato pode ser vegetariano?

Procure alimentar seu pet com um alimento de boa qualidade, pois isso pode prolongar a vida dele. Quanto melhor for a ração, mais nobres são os ingredientes utilizados, mais balanceada a fórmula será. Os alimentos úmidos também são uma opção e podem ser misturados à ração ou oferecidos em porções diárias. Eles são muito apreciados pelos pets e no caso dos gatos são ótimos para manter a ingestão de líquido e o trato urinário saudável. É importante oferecer a quantidade ideal de alimento para que nosso amigo não fique superalimentado e obeso. Evite comprar ração à granel, pois ela pode ser velha, pode ser uma mistura de vários produtos de qualidades diferentes, pode estar vencida.

Em relação à rotina de alimentação, o cão também é diferente do gato. Os cães adultos devem ter horários específicos para comer. Nunca deixe comida à disposição do cão, pois isso pode torná-lo mais “enjoado” e seletivo para comer. Nossos amigos felinos, ao contrário, comem em pequenas quantidades, diversas vezes ao dia e gostam sempre de pedir comida “nova”, fresquinha, o que pode dificultar a tarefa de controlar a alimentação. Mantenha água fresca à disposição em potes limpos e locais sombreados e faça a troca diariamente. Os gatos gostam de fontes de água em movimento como torneira pingando, chuveiro, fonte e até água da privada, por isso, tome cuidado para ele não ficar mal-acostumado!