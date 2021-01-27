Afinal, pode ou não dar comida caseira para os pets?

Meu cão ou gato pode ser vegetariano?
Procure alimentar seu pet com um alimento de boa qualidade, pois isso pode prolongar a vida dele. Quanto melhor for a ração, mais nobres são os ingredientes utilizados, mais balanceada a fórmula será. Os alimentos úmidos também são uma opção e podem ser misturados à ração ou oferecidos em porções diárias. Eles são muito apreciados pelos pets e no caso dos gatos são ótimos para manter a ingestão de líquido e o trato urinário saudável.
É importante oferecer a quantidade ideal de alimento para que nosso amigo não fique superalimentado e obeso. Evite comprar ração à granel, pois ela pode ser velha, pode ser uma mistura de vários produtos de qualidades diferentes, pode estar vencida.
Em relação à rotina de alimentação, o cão também é diferente do gato. Os cães adultos devem ter horários específicos para comer. Nunca deixe comida à disposição do cão, pois isso pode torná-lo mais “enjoado” e seletivo para comer. Nossos amigos felinos, ao contrário, comem em pequenas quantidades, diversas vezes ao dia e gostam sempre de pedir comida “nova”, fresquinha, o que pode dificultar a tarefa de controlar a alimentação. Mantenha água fresca à disposição em potes limpos e locais sombreados e faça a troca diariamente. Os gatos gostam de fontes de água em movimento como torneira pingando, chuveiro, fonte e até água da privada, por isso, tome cuidado para ele não ficar mal-acostumado!
Os cães são animais onívoros, e portanto, sua alimentação tende a ser diversificada, o que os torna muito “curiosos” em relação à diferentes tipos de alimentos. Já os gatos são carnívoros estritos e sua alimentação tem como base principal a proteína de origem animal. Isso os torna naturalmente muito mais seletivos em relação à alimentação do que o cão. Sendo assim, cães e gatos devem sempre ter uma proteína de origem animal na alimentação e independentemente da preferência alimentar do dono, nunca devem ter uma dieta vegetariana! Se você quer ter um animal vegetariano pode optar em ter um coelho, um pássaro ou qualquer outro animal herbívoro, respeitando dessa forma, a natureza do bichinho que você optou em ter.