Doenças comuns no verão: veja os cuidados necessários com o pet

PULGAS E CARRAPATOS

Os cães de focinho achatado como Shi-Tzu, Lhasa Apso, Boxer, Buldogue, gato Persa e outros, são mais suscetíveis ao calor, por terem dificuldade de respirar e ventilar, sendo mais suscetíveis à hipertermia. Evite locais fechados, com pouca ventilação ou muito quentes.

Animais de pelagem branca e curta, como o Pitbull, o Bull Terrier, Dogue Alemão, gatos brancos de pelo curto entre outros, são mais propensos às lesões de pele e o desenvolvimento de câncer. As áreas mais sensíveis e comumente afetadas são as pontas das orelhas, transição entre nariz e focinho, peito e barriga que podem começar a apresentar vermelhidão em excesso. Evite deixar esses animais no sol, principalmente nos períodos críticos, entre 10 da manhã e 4 da tarde. Passe protetor solar diariamente nas regiões mais sensíveis: orelhas, focinhos, nariz e peito caso ele goste de ficar deitado de barriga para cima tomando banho de sol.

Nas regiões litorâneas e próximas à lagos e lagoas é comum a dirofilariose, doença causada pelo “verme do coração”. Esse parasita é transmitido pela picada do mosquito e pode causar sérias complicações aos animais infestados. Por isso é importante fazer a prevenção com produtos indicados para esse fim.

Durante o verão é comum chuvas fortes e sequenciais com risco de alagamentos. É importante evitar o contato dos cães com a água da chuva pois existe o risco da leptospirose, doença transmitida pelo contato com a urina do rato presente na água contaminada.