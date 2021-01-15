Doenças comuns no verão: veja os cuidados necessários com o pet

A estação mais quente do ano chegou ao Brasil há quase um mês e já ocupou o seu espaço. Com altas temperaturas, é normal que as pessoas reclamem e se sintam incomodadas, principalmente com o uso de máscara de proteção, item essencial no combate à Covid-19. Mas de que forma o verão influencia a saúde dos animais de estimação? Quais são as principais doenças nos pets durante esse período?
Em uma série de episódios do Clube Pet CBN, quadro da Rádio CBN Vitória (92,5 FM), a médica veterinária Tatiana Sacchi dá orientações para os cuidados que os tutores devem ter com os bichinhos.
Ao jornalista Fábio Botacin, a comentarista citou quais são as doenças mais comuns durante o verão e o que fazer para evitá-las. Ela ainda brincou dizendo que no Espírito Santo "não temos muitas opções de estação do ano", já que o sol está "praticamente presente o ano todo". Sendo assim, proteja o seu animalzinho do calor exagerado.
DOENÇAS MAIS COMUNS DURANTE O VERÃO
PULGAS E CARRAPATOS
Os cães de focinho achatado como Shi-Tzu, Lhasa Apso, Boxer, Buldogue, gato Persa e outros, são mais suscetíveis ao calor, por terem dificuldade de respirar e ventilar, sendo mais suscetíveis à hipertermia. Evite locais fechados, com pouca ventilação ou muito quentes.
Animais de pelagem branca e curta, como o Pitbull, o Bull Terrier, Dogue Alemão, gatos brancos de pelo curto entre outros, são mais propensos às lesões de pele e o desenvolvimento de câncer. As áreas mais sensíveis e comumente afetadas são as pontas das orelhas, transição entre nariz e focinho, peito e barriga que podem começar a apresentar vermelhidão em excesso. Evite deixar esses animais no sol, principalmente nos períodos críticos, entre 10 da manhã e 4 da tarde. Passe protetor solar diariamente nas regiões mais sensíveis: orelhas, focinhos, nariz e peito caso ele goste de ficar deitado de barriga para cima tomando banho de sol.
Nas regiões litorâneas e próximas à lagos e lagoas é comum a dirofilariose, doença causada pelo “verme do coração”. Esse parasita é transmitido pela picada do mosquito e pode causar sérias complicações aos animais infestados. Por isso é importante fazer a prevenção com produtos indicados para esse fim.
Durante o verão é comum chuvas fortes e sequenciais com risco de alagamentos. É importante evitar o contato dos cães com a água da chuva pois existe o risco da leptospirose, doença transmitida pelo contato com a urina do rato presente na água contaminada.
Mantenha seu cão sempre protegido contra pulgas e carrapatos, pois além deles causarem desconforto e coceira, esses parasitas transmitem inúmeras doenças e no verão a sua proliferação acontece de forma muito mais rápida que no inverno, podendo haver infestação do ambiente.