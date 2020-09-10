Será que vem aí a cura para a celulite?

Tratamento para a celulite Crédito: Shutterstock

Embora sejam perfeitamente normais em nosso corpo, as celulites deixam algumas mulheres insatisfeitas com o efeito casca de laranja na pele. Esse incômodo geralmente é evidenciado no verão, onde a ida à praia ou piscina pode trazer possíveis inseguranças. Mas, segundo estudo recentes, a medicina está evoluindo para sanar de vez os temidos furinhos.

A lipodistrófica ginóide, popularmente chamada de celulite, é um acúmulo de gordura sobre a pele, de acordo com a dermatologista Pauline Lyrio. As causas são variadas, fatores como hereditariedade, sedentarismo, má alimentação e alterações hormonais podem contribuir para a formação das celulites.

A médica informa que as mulheres possuem um padrão de distribuição maior de tecido adiposo, então são elas as mais afetadas. Celulite sempre foi um incômodo entre as pacientes e também é um grande desafio terapêutico no consultório dermatológico, explica Pauline. Além disso, segundo dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia, cerca de 95% das mulheres brasileiras são atingidas pelos furinhos.

Entretanto, ao que tudo indica o efeito casca de laranja está com os dias contados. Nas últimas semanas, a agência de saúde estadunidense, FDA, aprovou um procedimento revolucionário, que promete acabar de vez com celulites. O tratamento é pouco invasivo, sem necessidade de cirurgias, e consiste na aplicação de uma substância chamada colagenase, derivada da bactéria Clostridium histolyticum.

"A injeção desse composto nas áreas afetadas pelos indesejados furinhos é capaz de dissolver as fibras responsáveis por puxar a pele para baixo, de forma a amenizar aquele tão temido efeito casca de laranja" Pauline Lyrio - dermatologista

Após essa aprovação, o medicamento tem previsão de ser lançado no primeiro semestre de 2021 nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil ainda não há datas para o lançamento. Hoje, os tratamentos disponíveis para a celulite são feitos a partir de uso tópico ou oral de substâncias que melhoram a circulação local, aumentando o metabolismo celular e a queima do tecido adiposo.