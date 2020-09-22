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Rasteirinha ou flat? Os novos termos do vocabulário fashion

Os termos utilizados no universo da moda estão em constante atualização, mesmo tratando-se das mesmas peças, sempre surgem novos nomes, como o mom jeans. Especialista explica porque isso acontece

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 17:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2020 às 17:46
Além da tradicional
Além da tradicional "boca de sino", as rasteirinhas e até os tops foram renomeados. Crédito: Reprodução Pinterest
Quem nunca leu calça flare em um anúncio, revista ou nas redes sociais e se indagou mas essa calça não se chamava boca de sino até outro dia?". O mesmo acontece com várias outras peças e estilos, como o "top",  que virou cropped e as tradicionais rasteirinhas, agora chamadas de flats.
Principalmente neste momento em que as compras online estão em alta, alguns nomes novos são dados aos produtos, mas a impressão é que já vimos aquela peça antes, só com outro nome.

A atualização influencia na adesão das trends

Segundo a Consultora de Imagem e Estilo, Marcela Altoé, o que ocorre é uma adoção de termos internacionais da moda. Isso acontece porque as tendências da moda são identificadas por empresas especializadas em pesquisa de comportamento do consumidor. Elas analisam percepções, desejos e sentimentos que estão movendo as pessoas em todas as sociedades e traduz esses elementos em cores, formas e palavras. Essas informações são repassadas para os principais criadores de moda, decoração e design em geral, que lançam essas tendências e são seguidos pelas demais marcas, até chegar no chamado fast fashion, conta ela.
A partir do resultado dessas pesquisas, são feitas adaptações de alguns detalhes, no caso, dos nomes das trends são feitas para trazer uma ideia de modernidade para a peça ou estilo que já fez sucesso em outra época. Em alguns casos, é percebida a necessidade de resgatar alguma tendência do passado que atende a esses anseios, mas como as sociedades são transformadas ao longo do tempo, algumas atualizações acabam sendo feitas, o que resulta em uma releitura daquela peça, explica a profissional.
Outra justificativa para as mudanças de nome está no mundo mais globalizado, na internet e nas redes sociais. No Brasil, a palavra top era usada para blusas e camisetas que deixavam a barriga de fora, mas nos países de língua inglesa ela significa qualquer peça usada na parte de cima, enquanto as partes de baixo são chamadas bottom.Dentro da categoria top, entram as descrições específicas, como blusa, regata ou camiseta e o cropped. Essa palavra, em português, significa cortado, logo, todas as partes de cima que são cortadas deixando a barriga de fora passaram a ser chamadas assim, salienta Marcela.
Quando esse item voltou à moda, vimos em tempo real as blogueiras e marcas postando em suas redes sociais e o nome entrou, imediatamente, no vocabulário brasileiro, que parou de usar a palavra top, complementa.

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Por que essas mudanças ocorrem?

As calças, antes chamadas de
As calças, antes chamadas de "baggy" e "boyfriend" estão na lista de peças que ganharam um novo nome. Crédito: Reprodução Pinterest
Alguns nomes também são atualizados por causa de pequenas alterações nos formatos e modelagens das peças. Marcela pontua que algumas delas podem ser percebidas, por exemplo, na tradicional calça boca-de-sino. Inicialmente ela era de cintura bem alta e a abertura da boca muito maior que nos modelos que vemos hoje. Há algum tempo, ela era também chamada de pata de elefante. Hoje o termo flare- que significa alargamento ou dilatação - é usado para indicar a peça que foi atualizada para uma abertura mais leve, menos caricata, afirma.
Outro modelo que teve seu nome atualizado foram as calças baggy - que pode ser traduzido como folgado - da década de 80 e também foi revisitada. A modelagem, que antes ocultava as formas do corpo, ficou mais acinturada e feminina, com alguns recortes diferentes e não tão larga e disforme quanto antes. O novo nome adotado foi slouchy, que significa relaxado.
O estilo que hoje é chamado de mom jeans é a semi-baggy, muito usada nos anos 80, e tem esse nome agora porque, na época, fez sucesso entre as mamães que ainda não tinha voltado ao corpo de antes da gravidez e precisavam de conforto para cuidar dos filhos.
Uma grande confusão acontece com a chamada boyfriend: ela foi lançada há alguns anos como uma opção de conforto por ter uma certa folga de tecido na região da cintura e do quadril, mas sem ter as pernas tão amplas, assim como são as calças masculinas. O nome veio de uma insinuação de que a mulher estaria vestindo a calça do namorado. Em seguida, a "mom" veio como tendência e os modelos foram confundidos por serem bem próximos, ressalta a especialista.

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