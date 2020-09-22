Rasteirinha ou flat? Os novos termos do vocabulário fashion

Quem nunca leu calça flare em um anúncio, revista ou nas redes sociais e se indagou mas essa calça não se chamava boca de sino até outro dia?". O mesmo acontece com várias outras peças e estilos, como o "top", que virou cropped e as tradicionais rasteirinhas, agora chamadas de flats.
Principalmente neste momento em que as compras online estão em alta, alguns nomes novos são dados aos produtos, mas a impressão é que já vimos aquela peça antes, só com outro nome.
A atualização influencia na adesão das trends
Segundo a Consultora de Imagem e Estilo, Marcela Altoé, o que ocorre é uma adoção de termos internacionais da moda. Isso acontece porque as tendências da moda são identificadas por empresas especializadas em pesquisa de comportamento do consumidor. Elas analisam percepções, desejos e sentimentos que estão movendo as pessoas em todas as sociedades e traduz esses elementos em cores, formas e palavras. Essas informações são repassadas para os principais criadores de moda, decoração e design em geral, que lançam essas tendências e são seguidos pelas demais marcas, até chegar no chamado fast fashion, conta ela.
A partir do resultado dessas pesquisas, são feitas adaptações de alguns detalhes, no caso, dos nomes das trends são feitas para trazer uma ideia de modernidade para a peça ou estilo que já fez sucesso em outra época. Em alguns casos, é percebida a necessidade de resgatar alguma tendência do passado que atende a esses anseios, mas como as sociedades são transformadas ao longo do tempo, algumas atualizações acabam sendo feitas, o que resulta em uma releitura daquela peça, explica a profissional.
Outra justificativa para as mudanças de nome está no mundo mais globalizado, na internet e nas redes sociais. No Brasil, a palavra top era usada para blusas e camisetas que deixavam a barriga de fora, mas nos países de língua inglesa ela significa qualquer peça usada na parte de cima, enquanto as partes de baixo são chamadas bottom.Dentro da categoria top, entram as descrições específicas, como blusa, regata ou camiseta e o cropped. Essa palavra, em português, significa cortado, logo, todas as partes de cima que são cortadas deixando a barriga de fora passaram a ser chamadas assim, salienta Marcela.
Quando esse item voltou à moda, vimos em tempo real as blogueiras e marcas postando em suas redes sociais e o nome entrou, imediatamente, no vocabulário brasileiro, que parou de usar a palavra top, complementa.
Por que essas mudanças ocorrem?
Alguns nomes também são atualizados por causa de pequenas alterações nos formatos e modelagens das peças. Marcela pontua que algumas delas podem ser percebidas, por exemplo, na tradicional calça boca-de-sino. Inicialmente ela era de cintura bem alta e a abertura da boca muito maior que nos modelos que vemos hoje. Há algum tempo, ela era também chamada de pata de elefante. Hoje o termo flare- que significa alargamento ou dilatação - é usado para indicar a peça que foi atualizada para uma abertura mais leve, menos caricata, afirma.
Outro modelo que teve seu nome atualizado foram as calças baggy - que pode ser traduzido como folgado - da década de 80 e também foi revisitada. A modelagem, que antes ocultava as formas do corpo, ficou mais acinturada e feminina, com alguns recortes diferentes e não tão larga e disforme quanto antes. O novo nome adotado foi slouchy, que significa relaxado.
O estilo que hoje é chamado de mom jeans é a semi-baggy, muito usada nos anos 80, e tem esse nome agora porque, na época, fez sucesso entre as mamães que ainda não tinha voltado ao corpo de antes da gravidez e precisavam de conforto para cuidar dos filhos.
Uma grande confusão acontece com a chamada boyfriend: ela foi lançada há alguns anos como uma opção de conforto por ter uma certa folga de tecido na região da cintura e do quadril, mas sem ter as pernas tão amplas, assim como são as calças masculinas. O nome veio de uma insinuação de que a mulher estaria vestindo a calça do namorado. Em seguida, a "mom" veio como tendência e os modelos foram confundidos por serem bem próximos, ressalta a especialista.