Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
'Comfy' em alta

5 tendências do homewear que vão bombar no pós-quarentena

É inegável que a quarentena mudou nossa forma de se vestir e, mesmo com a retomada gradual das atividades, os looks 'comfy' vão continuar fazendo sucesso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2020 às 17:21

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 17:21

Tendências do homewear
Peças esportivas, conjuntinhos e até pijamas estão na lista Crédito: Reprodução Pinterest
Durante o isolamento, não teve quem não se rendeu aos lookinhos confortáveis, mas sem perder o estilo. Teve também quem só se arrumou da cintura pra cima pra participar de reuniões e eventos por videochamada. O moletom é o protagonista do inverno este ano e até os pijamas mais arrumadinhos caíram no gosto da galera.
Neste período de retomada, os outfits de quarentena começam a aparecer também nas ruas e, ao que tudo indica, a tendência comfy veio pra ficar. A consultora de imagem e estilo Renata Cani explica que essa paixão pelo confortável acontece porque conceito de se vestir para impressionar está ficando ultrapassado. Você tem que se vestir para se sentir bem, afirma.
A profissional listou cinco trends que bombaram na quarentena e devem continuar fazendo sucesso no pós-pandemia. Confira:

1 - Conjuntinhos

A tendência mais forte de todas e que certamente continuará em alta não surgiu durante a pandemia, só ganhou mais força, e são os conjuntinhos confortáveis.Essa tendência já estava se desenhando antes mesmo do isolamento começar, explica Renata.

2 - Conceito "athleisure" (esporte+lazer)

Tendências do homewear: esporte
o estilo "athleisure" já esta entre os favoritos das it-girls. Crédito: Reprodução Pinterest
Este segmento abrange aquelas roupas que combinam a performance esportiva com lazer e loungewear - aquelas feitas com tecidos confortáveis, ideais pra descansar e relaxar. Isso tem tomado forma pela mudança no tom da moda, cada vez menos ditatorial, com consumidores mais informados e com acesso a infinitas opções. Com o dia a dia corrido, a necessidade de peças que unem estilo e praticidade são requisitos fundamentais, destaca a consultora.

3 - Pijamas

A pegada vintage da loja de pijamas Lola conquistou vários corações na quarentena.
Marcas criaram pijamas que podem ser facilmente inseridos no streetwear. Crédito: Reprodução Instagram @_shoplola_
Os pijamas são outra tendência da quarentena que já pode ser vista nas ruas e nas produções mais ousadas. Várias marcas grandes produziram pijamas descolados e que caminham de cama para a rua perfeitamente, salienta a profissional

4 - Kimono

Tendências do homewear: kimono
O kimono pode ser adaptado a vários estilos e dá um 'up' em qualquer look. Crédito: Reprodução Pinterest
A terceira peça salvou muitas videochamadas, transformando um look básico em cool em segundos, o item é super coringa e continuará em alta.

5 - Calças de tecido fluido

Tendências do homewear: calça
Calças fluidas caem no gosto e nos armários. Crédito: Reprodução Pinterest
As calças super justas e de tecidos pouco maleáveis, como o jeans, agora precisam dividir seu espaço no armário. Calças fluidas e confortáveis são as novas queridinhas e unem de conforto, sofisticação e liberdade. Essas peças vieram para ficar, seja em casa ou no escritório, finaliza Renata.

Veja Também

Vintage em alta: 6 peças pra pegar no guarda-roupas dos seus avós

Máscara: acessório deve ser considerado na hora de montar o look

Na hora de criar uma look, use as cores a seu favor

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados