5 tendências do homewear que vão bombar no pós-quarentena

Peças esportivas, conjuntinhos e até pijamas estão na lista Crédito: Reprodução Pinterest

Durante o isolamento, não teve quem não se rendeu aos lookinhos confortáveis, mas sem perder o estilo. Teve também quem só se arrumou da cintura pra cima pra participar de reuniões e eventos por videochamada. O moletom é o protagonista do inverno este ano e até os pijamas mais arrumadinhos caíram no gosto da galera.

Neste período de retomada, os outfits de quarentena começam a aparecer também nas ruas e, ao que tudo indica, a tendência comfy veio pra ficar. A consultora de imagem e estilo Renata Cani explica que essa paixão pelo confortável acontece porque conceito de se vestir para impressionar está ficando ultrapassado. Você tem que se vestir para se sentir bem, afirma.

A profissional listou cinco trends que bombaram na quarentena e devem continuar fazendo sucesso no pós-pandemia. Confira:

1 - Conjuntinhos

A tendência mais forte de todas e que certamente continuará em alta não surgiu durante a pandemia, só ganhou mais força, e são os conjuntinhos confortáveis.Essa tendência já estava se desenhando antes mesmo do isolamento começar, explica Renata.

2 - Conceito "athleisure" (esporte+lazer)

o estilo "athleisure" já esta entre os favoritos das it-girls. Crédito: Reprodução Pinterest

Este segmento abrange aquelas roupas que combinam a performance esportiva com lazer e loungewear - aquelas feitas com tecidos confortáveis, ideais pra descansar e relaxar. Isso tem tomado forma pela mudança no tom da moda, cada vez menos ditatorial, com consumidores mais informados e com acesso a infinitas opções. Com o dia a dia corrido, a necessidade de peças que unem estilo e praticidade são requisitos fundamentais, destaca a consultora.

3 - Pijamas

Marcas criaram pijamas que podem ser facilmente inseridos no streetwear. Crédito: Reprodução Instagram @_shoplola_

Os pijamas são outra tendência da quarentena que já pode ser vista nas ruas e nas produções mais ousadas. Várias marcas grandes produziram pijamas descolados e que caminham de cama para a rua perfeitamente, salienta a profissional

4 - Kimono

O kimono pode ser adaptado a vários estilos e dá um 'up' em qualquer look. Crédito: Reprodução Pinterest

A terceira peça salvou muitas videochamadas, transformando um look básico em cool em segundos, o item é super coringa e continuará em alta.

5 - Calças de tecido fluido

Calças fluidas caem no gosto e nos armários. Crédito: Reprodução Pinterest